Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Με μια εκτενή ανασκόπηση της εβδομάδας που κλείνει με επίσκεψη στην Ακρόπολη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την ατζέντα της κυβέρνησης.
Η εβδομαδιαία αποτίμηση του πρωθυπουργού ανοίγει με την ευρωπαϊκή διάσταση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη θέση για έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό της Ένωσης.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η χρηματοδότηση
Κεντρικός άξονας της πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση νέων πηγών εσόδων, όπως η δημοπράτηση του φάσματος 6G που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει από 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο να αποφευχθούν περικοπές στην ΚΑΠ και τη Συνοχή.
Ο απολογισμός των κυβερνητικών παρεμβάσεων
Στη συνέχεια, το κείμενο συγκεντρώνει έναν εκτενή κατάλογο πρωτοβουλιών και οικονομικών ενισχύσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η επιστροφή ενοικίου ύψους 236 εκατομμυρίων ευρώ σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 27.494 ανέργους και οι πληρωμές μισού εκατομμυρίου αγροτών μέσω της πλατφόρμας myAGRO.
Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ανέλθουν αθροιστικά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.
Την εικόνα συμπληρώνουν οι χρηματοδοτήσεις για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, τα 12 νέα σχολεία στα Χανιά, το φράγμα του Μιναγιώτικου, το νομοσχέδιο για την αμυντική βιομηχανία και τα στοιχεία για ρεκόρ επιστροφών μεταναστών, ενώ η ανασκόπηση κλείνει με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ακρόπολη.
Η ενδοοικογενειακή βία υπό το βάρος των αριθμών
Ιδιαίτερη θέση στο κείμενο κατέχει η αναφορά στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, με την προβολή των 66 γραφείων της ΕΛ.ΑΣ. ως απόδειξη ότι κάθε γυναίκα μπορεί να βρει βοήθεια.
Η επισήμανση αυτή, ωστόσο, διατυπώνεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η αποτελεσματικότητα της κρατικής παρέμβασης αμφισβητείται ανοιχτά, καθώς το 2026 μετρά ήδη 17 γυναικοκτονίες, ρυθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε ένα περιστατικό ανά δεκαπενθήμερο.
Τα σκάνδαλα που έμειναν εκτός κειμένου
Αισθητή, στον αντίποδα, είναι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε δύο υποθέσεις που βαραίνουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην ανασκόπηση δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και τις κακουργηματικές διώξεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στη δικογραφία της οποίας αναφέρεται και το όνομα της εταιρείας του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.
Αντίστοιχη σιγή ιχθύος τηρήθηκε και για την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις στις αδελφές του.
Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο facebook
Η θέση που υποστηρίζω είναι υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με νέες πηγές εσόδων, και ενδεικτικά αναφέρω μία από τις προτάσεις που έχoυμε καταθέσει που είναι η δημοπράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν πόροι της τάξης των 12 έως 15 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πόροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, χωρίς να περιοριστεί η χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών.
Περνώ τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας:
1. Ξεκινώ με την επιστροφή ενοικίου, που καταβλήθηκε την Πέμπτη, τέσσερις ημέρες νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έλαβαν συνολικά 236 εκ. ευρώ. Θυμίζω ότι φέτος διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια για να καλύψουμε περισσότερους δικαιούχους. Επίσης, 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, την επιστροφή δύο ενοικίων αντί για ένα.
2. Από την Τετάρτη, που ήταν και η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, λειτουργούν τρία νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Φτάνουμε έτσι τα 66 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 10 στην Αττική. Κάθε γυναίκα που υφίσταται βία στο σπίτι της πρέπει να ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί και ότι εκεί θα βρει βοήθεια.
3. Στο μέτωπο της απασχόλησης, έχουμε νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 27.494 ανέργων άνω των 30 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στους άνω των 50 που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειά. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για 12 μήνες με ποσά από 7.878 έως 11.817 ευρώ για κάθε πρόσληψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο app.opske.gr μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Από αρνητική πρωταθλήτρια ανεργίας έως το 2019, η Ελλάδα πλέον έχει χαμηλότερη ανεργία ανδρών από την υπόλοιπη ΕΕ, συγκλίνει στους δείκτες ανεργίας νέων και έχει μειώσει κατά 50% την ανεργία γυναικών.
5. Ενισχύουμε με περισσότερα από 10 εκ. ευρώ το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, τα δύο μοναδικά αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας μας. Τα χρήματα θα διατεθούν για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις κλινικές και τα εργαστήρια του Αρεταιείου.
6. Υπογράφηκε η σύμβαση για 12 νέα σχολεία (6 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά και 2 γυμνάσια) κυρίως στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων, με την υποχρέωση ο ανάδοχος να έχει και την ευθύνη της συντήρησής τους για 25 χρόνια. Το έργο κοστίζει 50,6 εκ. ευρώ και γίνεται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από το 2019 υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαινίσεων και ενεργειακών παρεμβάσεων σε περισσότερα από 1.400 σχολεία της χώρας, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μαζί με το πρόγραμμα ανακαινίσεων Μαριέττα Γιαννάκου που αφορά περίπου 2.000 σχολικές μονάδες, 1 στα 4 σχολεία (>3.400 σε σύνολο 12.582) ανακαινίζεται.
7. Επίσης μέσω ΣΔΙΤ υπογράφηκε την Τετάρτη η σύμβαση για το φράγμα Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία, ένα έργο 149 εκ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την άρδευση 35.000 στρεμμάτων και την ύδρευση πέντε οικισμών. Ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς της περιοχής, αλλά και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
8. Μια σημαντική αλλαγή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που συζητήσαμε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά η χώρα μας θα μπορεί όχι μόνο να αγοράζει αλλά και να πουλά αμυντικό εξοπλισμό μέσω διακρατικών συμφωνιών. Παράλληλα, θεσμοθετούμε τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με έμφαση στην καινοτομία, στα drones και στην τεχνητή νοημοσύνη.
9. Στο μεταναστευτικό πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πτήση τσάρτερ του ΔΟΜ με οικειοθελείς επιστροφές 114 μεταναστών από 9 εθνότητες της Αφρικής και της Ασίας. Στο 10μηνο του 2025 έχουμε αύξηση 23% (2.417 έναντι 1.959) στις αναγκαστικές επιστροφές και μέχρι σήμερα 54% στις οικειοθελείς επιστροφές (2.502 έναντι 1.623) του ΔΟΜ. Οι συνολικές επιστροφές έχουν ξεπεράσει τις 6.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 10μήνου του 2025 ήταν 4.646. Προφανώς ο στόχος είναι να αυξηθούν περισσότερο καθώς η αύξηση των επιστροφών δίνει και το σωστό μήνυμα για τη μείωση των ροών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εφαρμογή του δόγματος «φυλάκιση ή επιστροφή» και της υφ’ όρων απόλυσης με υποχρεωτική επιστροφή, 990 παράνομοι μετανάστες έχουν επιλέξει την επιστροφή υφ’ όρων αντί για την έκτιση της ποινής φυλάκισης. Παρά τη μείωση των συνολικών μεταναστευτικών ροών η πίεση στην Κρήτη είναι αυξημένη και λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να τη διαχειριστούμε. Και ενώ δίνουμε αυτήν τη μάχη για την παράνομη μετανάστευση, βελτιώνουμε τους δείκτες στη νόμιμη μετανάστευση, καθώς το 2026 έναντι του 2025 είχαμε έγκριση 27.000 περισσότερων μετακλήσεων ξένου εργατικού δυναμικού που έχουμε ανάγκη.
Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με μια πρόταση για την επόμενη βόλτα σας στην Ακρόπολη. Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια, το Παλαιό Μουσείο πάνω στον Ιερό Βράχο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του. Ανάμεσα στα ευρήματα της αρχαίας Αθήνας που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, ξεχωριστή θέση έχει η έκθεση «Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει». Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει ανάμεσα στις μορφές της ζωφόρου του Παρθενώνα, στην πομπή των Παναθηναίων.