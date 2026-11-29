Εκτός κυβερνητικού σχήματος βρίσκεται πλέον ο Ευάγγελος Λιάκος, καθώς το Σάββατο (28/11) υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, στην οποία παρέμεινε για μόλις 15 ημέρες. Αφορμή στάθηκαν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με απευθείας αναθέσεις έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τις αδελφές του. Κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν την αποχώρησή του ως «απόφαση που τον τιμά», ωστόσο η εξέλιξη αυτή εντείνει την πολιτική σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αιχμή τα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Η αντίστροφη μέτρηση και η σύγκριση με την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση έγινε το Σάββατο, η αποχώρηση του κ. Λιάκου δεν αποτέλεσε αιφνιδιαστική κίνηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το σενάριο της εξόδου είχε αρχίσει να εξετάζεται στο κυβερνητικό επιτελείο ήδη από την Πέμπτη, αμέσως μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην υφυπουργού στον ΣΚΑΪ.

Η διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης διέφερε αισθητά από εκείνη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Ενώ στην περίπτωση Τσαβδαρίδη η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου 12 ώρες —από την αρχική άρνηση παραίτησης έως την τελική αποχώρηση— το ζήτημα του Βαγγέλη Λιάκου παρέμεινε ανοιχτό για σχεδόν 12 ημέρες. Στο επιτελείο του πρωθυπουργού φέρεται να επικράτησε η εκτίμηση ότι οι συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του δεν εκτόνωναν την κρίση, αλλά αντιθέτως διατηρούσαν το θέμα ψηλά στην επικαιρότητα, προσφέροντας διαρκώς έδαφος για επιθέσεις στην αντιπολίτευση.

Οι «γαλάζιες» αποστάσεις και η πίεση στο Μέγαρο Μαξίμου

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισε το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απέφευγαν τις τελευταίες ημέρες να υπερασπιστούν δημόσια τον κ. Λιάκο, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση με την παραίτησή του.

Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική γραμμή επέμενε πως δεν προκύπτει νομική παρατυπία ούτε οικογενειακή ευθύνη, η ηθική πλευρά της υπόθεσης φαίνεται πως προκαλούσε σημαντική πολιτική φθορά.

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, την Παρασκευή είχε ήδη προϊδεάσει μέρος των δημοσιογράφων για επικείμενες εξελίξεις, παρότι επισήμως δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση. Ο αιφνιδιασμός από τις τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» λειτούργησε επιταχυντικά, με στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου να εισηγούνται το άμεσο κλείσιμο του μετώπου Λιάκου ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το πολιτικό κλίμα.

Οι επαφές του Σαββάτου και η επόμενη ημέρα

Το παρασκήνιο της τελικής απόφασης κορυφώθηκε το πρωί του Σαββάτου, με την εκτίμηση να είναι πλέον σαφής ότι ο κ. Λιάκος δεν θα βρισκόταν στο υπουργείο τη Δευτέρα.

Ο πρώην υφυπουργός, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προτού δημοσιοποιήσει την παραίτησή του μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ πηγές αναφέρουν ότι το πρωί της ίδιας ημέρας προηγήθηκε συνάντηση με στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος του ζήτησε ευθέως να υποβάλει την παραίτησή του.

Στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, πάντως, δεν λείπουν οι φωνές που επισημαίνουν ότι τα κυβερνητικά αντανακλαστικά αποδείχθηκαν εκ νέου αργά.

Οι ίδιοι κύκλοι αναγνωρίζουν ότι μια δεύτερη διαδοχική αποχώρηση μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη αποτελούσε δύσκολη εξίσωση, ωστόσο εκτιμούν πως, ενόψει πιο απαιτητικών πολιτικών εξελίξεων, το Μαξίμου επέλεξε να περιορίσει άμεσα μια εστία δυσαρέσκειας τόσο εντός του κόμματος όσο και στην κοινωνία.