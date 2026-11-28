Το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελείται από 118 σελίδες. Πέρα από όλα όσα γνωρίζουμε, ήδη σε αυτό το διαβιβαστικό αναφέρονται τα ονόματα δύο Υπουργών της Κυβέρνησης. Του Αδώνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος το 2022 ανέλαβε να απαντήσει στην Επίτροπο της Κομισιόν για τις εμπλοκές – διαπιστώσεις της για την υπόθεση των περιπτέρων ανακύκλωσης. Και, εμμεσως πλην σαφώς, του Γιώργου Γεραπετρίτη, Υπουργού Εξωτερικών, του οποίου η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Αθανασίου Γεραπετρίτη και Συνεργατών», ενεπλάκη σε γνωμοδότηση επί της ουσίας -και με απευθείας ανάθεση- για τη νομιμότητα της ΤΕΧΑΝ, η οποία ήταν ήδη πελάτης του ιδίου δικηγορικού γραφείου.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε δικηγορική αναστολή από το 2019 μεν, αλλά η εταιρεία στην οποία συμμετείχε ως συνιδρυτής εξακολουθεί και λειτουργεί με την ίδια ακριβώς επωνυμία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Για να γίνει σαφές και ξεκάθαρο. Ο μεν Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στην επίτροπο Φερέιρα, αποδεχόμενος ότι κάτι δεν πάει καλά, προτείνοντας παράλληλα να ανατεθεί σε ειδικούς γνωμοδότες το νομικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος των περιπτέρων ανακύκλωσης.

Από την άλλη, για τη νομιμότητα της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, πρωταγωνιστής στην υπόθεση αναφορικά με το αν και κατά πόσο δύναται νομικά να κατεβαίνει σε διαγωνισμούς με μία επί της ουσίας θυγατρική της εταιρεία, ρόλο γνωμοδότη αναλαμβάνει το γραφείο Αθανασίου Γεραπετρίτη και Συνεργατών.

Μπορεί να είναι νόμιμο αλλά δεν ακούγεται και τόσο ηθικό και παραπέμπει στην υπόθεση Λιάκου. Όπως λέει και ο λαός μας, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει».

Το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ΑΒΜ: ΕΕΕ 2024/42, ημερομηνία 27/11/2026), αφορά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τεσσάρων προσώπων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην 26η Ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Αθηνών για τη λήψη των απολογιών τους.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις 25/7/2024, εστιάζει σε εκτεταμένο κύκλωμα υπερκοστολογημένων και μη επιλέξιμων συμβάσεων προμήθειας «πολυκέντρων ανακύκλωσης» με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

1. Κατηγορούμενοι και Ποινική Δίωξη

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τεσσάρων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν και να λειτουργούσαν, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με καταμερισμό ρόλων:

Παναγιώτης Μούργος (μέτοχος, μέλος Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»): Κατηγορείται για συγκρότηση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις (ζημία >120.000 €), ηθική αυτουργία σε απιστία (ζημία >120.000 €) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου, και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Απόστολος Μούργος (μέτοχος και μέλος Δ.Σ. της «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»): Κατηγορείται για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, ηθική αυτουργία σε απιστία και νομιμοποίηση εσόδων.

Παύλος Ραβανής (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.»): Κατηγορείται για τις ίδιες πράξεις με τον Απ. Μούργο.

Ιωάννης Κουρτάκης (εκδότης και νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής ομίλου εταιρειών ΜΜΕ και ακινήτων, μεταξύ των οποίων η «Παραπολιτικά Εκδόσεις Α.Ε.»): Κατηγορείται για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

2. Ο Πυρήνας της Υπόθεσης: Τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Σύμφωνα με το πόρισμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, μεθοδεύτηκε η παράνομη ανάθεση στην ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. της προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης, από τρεις Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής):

Φορέας (ΦΟΔΣΑ) Αριθμός Πολυκέντρων Βασικά Ευρήματα Διαδικασίας ΕΔΣΝΑ (Αττική) 130 (90 + 40 προαίρεση) Ένταξη ενεργής συμφωνίας-πλαίσιο του 2021. Η μελέτη συντάχθηκε μετά την έγκριση των όρων της διακήρυξης. Άσκηση προαίρεσης για 40 επιπλέον μονάδες χωρίς γνωμοδότηση και χωρίς προγραμματικές συμβάσεις. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 58 Προϋπολογισμός 17,4 εκατ. € (+ΦΠΑ). Μοναδική παραδεκτή προσφορά η ΤΕΧΑΝ (αποκλείστηκε η TOMRA). ΕΣΔΑΚ (Κρήτη) 60 Προϋπολογισμός 17,67 εκατ. € (+ΦΠΑ). Απορρίφθηκε η TOMRA και κατακυρώθηκε στην ΤΕΧΑΝ παρότι βρισκόταν σε αναστολή στο ΓΕΜΗ (μη δημοσίευση ισολογισμών 2015–2021).

Τα κεντρικά ευρήματα των ελέγχων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΔΕΛ, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ και ειδικοί επιστήμονες της EPPO) συνοψίζονται στα εξής:

Μη επιλεξιμότητα δαπανών: Το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτούσε αποκλειστικά υποδομές για λοιπά ανακυκλώσιμα απόβλητα εκτός συσκευασίας. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές «φωτογράφιζαν» τα μηχανήματα τύπου RVM (Reverse Vending Machines) της ΤΕΧΑΝ/ENVIPCO, τα οποία δέχονται αποκλειστικά απόβλητα συσκευασίας (που υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και χρηματοδοτούνται από τα ΣΣΕΔ).

Ακραία υπερκοστολόγηση: Κάθε πολυκέντρο κοστολογήθηκε περίπου 370.000–372.000 € (300.000 € + ΦΠΑ), ενώ η πραγματική αξία παρόμοιου εξοπλισμού στην αγορά εκτιμάται από την Κομισιόν σε 30.000–70.000 € (και από ελέγχους/διαγωνισμούς στην Ελλάδα σε 22.500–97.000 €). Οι έρευνες αγοράς των ΦΟΔΣΑ βασίστηκαν κυκλικά σε προσφορές των ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO (οι οποίες είχαν στενή εμπορική συνεργασία).

Οικονομική ζημία και περικοπές: Η ΤΕΧΑΝ εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 € από το πρόγραμμα. Λόγω των παρατυπιών, η ΕΔΕΛ έχει ήδη επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις (περικοπές) ύψους 75.299.460,60 € επί αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 91,2 εκατ. €, ενώ 34 πολυκέντρα δεν είχαν τεθεί καν σε λειτουργία έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: Επισημαίνεται ότι 8 δήμοι προμηθεύτηκαν από την ΤΕΧΑΝ επιπλέον 174 Γωνίες Ανακύκλωσης έναντι 66.988.520 € με αντίστοιχες τιμές (ανεβάζοντας το σύνολο των μηχανημάτων σε 422), υπόθεση η οποία διερευνάται χωριστά από την Εισαγγελία.

3. Συνδεδεμένα Σχήματα, Χρηματοροές και Μηχανισμός Εκφοβισμού

Η ανάλυση φορολογικών (myDATA) και τραπεζικών στοιχείων (περίοδος 01/2021–07/2026) ανέδειξε τη λειτουργία των ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. και Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. ως ενιαίας οικονομικής οντότητας υπό κοινό έλεγχο, με τη μία να αποτελεί βασικό πελάτη και προμηθευτή της άλλης (ανταλλαγή τιμολογίων ~19,6 εκατ. € και ~18,8 εκατ. € αντίστοιχα).

Κύκλωμα Leasing και DRS: Το κοινό σχήμα προμηθευόταν υπερτιμολογημένα μηχανήματα RVM μέσω συμβάσεων leasing (Εθνική Leasing, Attica Bank/CrediaBank), δεκάδες εκ των οποίων (50 μονάδες) παρέμεναν σε αποθήκες της ΤΕΧΑΝ/ENVIPCO, με στόχο την εξασφάλιση ρευστότητας και την ένταξή τους (82 μηχανήματα συνολικά) στο επιχειρησιακό σχέδιο της «DRS Hellas Α.Ε.» για το νέο σύστημα εγγυοδοσίας, το οποίο εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ τον Νοέμβριο του 2026.

Μεταφορές κεφαλαίων στον όμιλο Κουρτάκη: Κατά το διάστημα 2021–2026, εταιρείες συμφερόντων Ι. Κουρτάκη εξέδωσαν παραστατικά συνολικής αξίας άνω των 21 εκατ. € προς τις ΤΕΧΑΝ (13,7 εκατ. €) και Ανταποδοτική Ανακύκλωση (7,4 εκατ. €), με πραγματικές τραπεζικές μεταφορές ύψους 19.011.680 € (12,18 εκατ. € από ΤΕΧΑΝ και 6,84 εκατ. € από Α.Α.). Η Εισαγγελία κρίνει ότι οι ροές αυτές δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές εμπορικές/διαφημιστικές συναλλαγές, αλλά συνιστούσαν μηχανισμό μεταφοράς και συγκάλυψης παράνομου οφέλους.

Ενορχηστρωμένη επίθεση σε υπαλλήλους του ΕΟΑΝ: Όταν οι αρμόδιες υπάλληλοι του ΕΟΑΝ εισηγήθηκαν αρνητικά (με 97σέλιδη έκθεση τον Νοέμβριο του 2020) για την ανανέωση της άδειας της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», εξαπολύθηκε συντονισμένη εκστρατεία δυσφημιστικών/συκοφαντικών δημοσιευμάτων από την εφημερίδα και την ιστοσελίδα «Παραπολιτικά» (υπό ψευδώνυμο συντάκτη, όπως κρίθηκε και από αστικά δικαστήρια), συνοδευόμενη από μηνύσεις και αιτήματα πειθαρχικού ελέγχου. Η πίεση αυτή οδήγησε στην απομάκρυνση των υπαλλήλων και στην έγκριση της άδειας της Α.Α. τον Φεβρουάριο του 2021, χωρίς έκτοτε να ελεγχθεί ουσιαστικά η λειτουργία της.

4. Αστυνομική Επιχείρηση, Συλλήψεις και Έρευνες

Το τελευταίο μέρος του διαβιβαστικού (υποβλητική αναφορά της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, 27/11/2026) καταγράφει την εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών στις 26/11/2026:

Συλλήψεις: Συνελήφθησαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι (Π. Μούργος, Α. Μούργος, Π. Ραβανής, Ι. Κουρτάκης) στο πλαίσιο του αυτοφώρου (κακουργηματική εγκληματική οργάνωση).

Έρευνες σε 15 σημεία: Πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον και επαγγελματικές έρευνες σε οικίες και γραφεία των κατηγορουμένων, στην έδρα της ENVIPCO HELLAS (Κορωπί), καθώς και σε οικίες και γραφεία δημοσίων λειτουργών και στελεχών φορέων των οποίων η τυχόν εμπλοκή τελεί υπό διερεύνηση: Γεώργιος Σωτηρόπουλος (μέλος Δ.Σ. ΕΟΑΝ), Νικόλαος Μαμαλούγκας (Προϊστάμενος ΕΥΔ), Νικόλαος Χιωτάκης (πρώην αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ & διοίκηση ΕΟΑΝ), Γεώργιος Ζερβός (πρώην Ειδικός/Γενικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΑ), Θεόδωρος Ζαρμπούτης (ΕΔΣΝΑ) και Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια (Δ/νουσα Σύμβουλος ΕΟΑΝ).

Κατασχέσεις: Κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, ψηφιακά πειστήρια (που αποστέλλονται στη ΔΕΕ), χρηματικά ποσά, ιδιωτικός οπλισμός του Ι. Κουρτάκη, καθώς και δεδομένα άρσης τηλεφωνικού απορρήτου της σύνδεσης του Ι. Κουρτάκη από την COSMOTE.

Ποια είναι η εμπλοκή του Αδώνιδος Γεωργιάδη:

Σύμφωνα πάντα με το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μετά τις επιστολές της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) που ζητούσαν αναστολή χρηματοδότησης του έργου λόγω αμφιβολιών για τη νομιμότητα και το υψηλό κόστος των πολυκέντρων ανακύκλωσης, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης, απέστειλε επιστολή (αναφέρεται στο κείμενο με αρ. πρωτ. 1475/10-02-2022) προς την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira. Με αυτήν παρείχε διαβεβαίωση για την άμεση ανάθεση εξειδικευμένης γνωμοδότησης σε ανεξάρτητο αξιολογητή σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους-οφέλους των επίμαχων τεχνολογιών. Η αξιολόγηση αυτή ανατέθηκε τελικά με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Grant Thornton (έναντι 36.580 ευρώ), η οποία κατέληξε μόνο σε θετικά ευρήματα, χωρίς ωστόσο να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ζήτησε έκτακτο έλεγχο από την ΕΔΕΛ.

Κοινοποίηση εγγράφου της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»: Στις 22/05/2020, η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» υπέβαλε το 5ο επιχειρησιακό της σχέδιο στον ΕΟΑΝ, κοινοποιώντας το —εκτός από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος— και στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (χωρίς να αναγράφεται το όνομά του στο σημείο αυτό), με το έγγραφο να επισημαίνει ότι ο εν λόγω Υπουργός δεν είχε οποιαδήποτε σχετική αρμοδιότητα.

Με λίγα λόγια, ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε επάνω του την υπόθεση και έδωσε διαβεβαιώσεις στους κοινοτικούς αρμοδίους και στην Επίτροπο πώς «όλα θα διευθετηθούν». Τέσσερα χρόνια μετά έχουν περαστεί «βραχιόλια» προς το παρόν σε 4 συλληφθέντες και η έρευνα συνεχίζεται ακάθεκτη.

Σε τι συνίσταται η εμπλοκή της εταιρείας Αθανασίου – Γεραπετρίτη και Συνεργάτες στην υπόθεση

Προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ να αντικρούσει το από 15-12-2023 προσωρινό πόρισμα της ΕΔΕΛ —το οποίο διαπίστωνε ότι οι εταιρείες ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και ENVIPCO είναι κοινών συμφερόντων— προσκόμισε στους ελεγκτές την από 12-01-2024 γνωμοδότηση της Γαρυφαλλιάς Αθανασίου, μέλους της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Διαδικασία και ταχύτητα έκδοσης: Σύμφωνα με ανταλλαγή email της 12-01-2024 μεταξύ του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής, Νικόλαου Μαμαλούγκα, και της Γαρυφαλλιάς Αθανασίου, αρχικά ζητήθηκε προσφορά για όλα τα ευρήματα της ΕΔΕΛ, αλλά τελικά έγινε δεκτή (με απευθείας ανάθεση έναντι 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ) μόνο για την «εννοιολογική οριοθέτηση και ερμηνεία της ανεξάρτητης επιχείρησης». Η γνωμοδότηση εστάλη στον Ν. Μαμαλούγκα, λίγες μόλις ώρες μετά την υποβολή και αποδοχή της προσφοράς.

Περιεχόμενο της γνωμοδότησης: Κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, βάσει των στοιχείων που της τέθηκαν υπόψη, η ΤΕΧΑΝ και η ENVIPCO δεν εμφανίζουν δομική σχέση μέσω μετοχικών συνθέσεων ή διοικητικών οργάνων και ότι η μεταξύ τους σχέση διανομής προϊόντων δεν αίρει την ανεξαρτησία τους ώστε να συμμετέχουν χωριστά σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Πελατειακή σχέση με την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ: Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς επισημαίνουν ότι δεν έχει διευκρινιστεί γιατί η Διαχειριστική Αρχή επέλεξε με απευθείας ανάθεση τη συγκεκριμένη δικηγόρο, τη στιγμή που από τα στοιχεία της πλατφόρμας MYDATA της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι η δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει τιμολογήσει υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ προς την ίδια την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ (170.624 ευρώ για το 2024 και 89.280 ευρώ για το 2025), δηλαδή η ελεγχόμενη εταιρεία εμφανίζεται ως πελάτης της.

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό πώς την παραπάνω δικηγορική εταιρεία ίδρυσαν από κοινού οι Αθανασίου και Γιώργος Γεραπετρίτης. Πρόκειται για τον σημερινό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τελεί σε καθεστώς δικηγορικής αναστολής από το 2019, ωστόσο η εταιρεία λειτουργεί κανονικά υπό την συγκεκριμένη επωνυμία έστω και αν απέχει ο σημερινός Υπουργός από τα δικηγορικά καθήκοντα. Όπως άλλωστε σημειώνει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η ως άνω δικηγορική εταιρεία έχει παρελθόν με την αμαρτωλή ΤΕΧΑΝ και είχε ήδη τιμολογήσει υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ. Γιατί λοιπόν «προτιμήθηκε» με απευθείας ανάθεση να γνωμοδοτήσει επί την καταλληλότητας των ήδη δικών της πελατών; Εδώ χρειάζεται πειστική απάντηση.