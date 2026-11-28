Σε κινητοποίηση τέθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όταν περίπου έξι drones πλησίασαν μαζικά τη στρατιωτική βάση της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς υπάρχουν υποψίες για ιρανική εμπλοκή πίσω από την ενέργεια.

Η επιχείρηση απώθησης και τα άφαντα drones

Επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, η εφημερίδα αναφέρει πως η αμερικανική πλευρά ενεργοποίησε εξειδικευμένη τεχνολογία αντιμετώπισης drones προκειμένου να απωθήσει τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Παρά την επιτυχή απομάκρυνσή τους από τη βάση, τα αεροσκάφη δεν ανακτήθηκαν ούτε από τις βρετανικές ούτε από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η αντίδραση του Λονδίνου και η σιωπή της Ουάσιγκτον

Κληθείς από το πρακτορείο Reuters να σχολιάσει τις πληροφορίες, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε το συμβάν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Όπως ανέφερε, στις 13 Νοεμβρίου η Αστυνομία του Υπουργείου Άμυνας και η Αστυνομία του Σάφολκ συνεργάστηκαν στενά με τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), ανταποκρινόμενες σε αναφορές για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones στο Λέικενχιθ. Ο ίδιος υπογράμμισε πως το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και η βάση επανήλθε στα κανονικά επίπεδα ασφαλείας και προστασίας των δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.