Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, 43χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για φοροδιαφυγή, με τον φόρο που φέρεται να απέφυγε να καταβάλει να ανέρχεται συνολικά σε 550.519 ευρώ, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλη υπόθεση, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είχε διαθέσει τα χρήματα για την εξόφληση των φορολογικών του υποχρεώσεων, αλλά εξαπατήθηκε από τον λογιστή του.

Οι ανακριβείς δηλώσεις και τα ποσά της διετίας

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, η υπόθεση αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 και έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε ο 43χρονος στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, για το 2019 φέρεται να απέκρυψε εισοδήματα 857.572 ευρώ, με τον αντίστοιχο φόρο που δεν καταβλήθηκε στο Δημόσιο να υπολογίζεται σε 381.828 ευρώ.

Για το 2020, τα εισοδήματα που φέρεται να μην δήλωσε ανέρχονται σε 383.388 ευρώ και ο κύριος φόρος σε 168.691 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, στα ποσά δεν συνυπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για υποβολή ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την αποφυγή καταβολής φόρου.

Υποστηρίζει ότι έδινε τα χρήματα, αλλά οι φόροι δεν πληρώνονταν

Ο 43χρονος απολογήθηκε παρουσία του συνηγόρου του, Απόστολου Πέππα, αποδίδοντας τη μη πληρωμή των φόρων στον λογιστή του.

Κατά την υπερασπιστική του εκδοχή, ο ίδιος κατέβαλλε τα χρήματα που απαιτούνταν για φόρους και λοιπές υποχρεώσεις, χωρίς όμως αυτά να αποδίδονται όπως έπρεπε. Υποστήριξε, επομένως, ότι υπήρξε και ο ίδιος θύμα εξαπάτησης και ότι δεν ευθύνεται για όσα του καταλογίζονται.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στη Ρόδο και κρατούνταν στα αστυνομικά κρατητήρια. Στις 25 Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εκτέλεσαν το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τη φορολογική υπόθεση. Μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης, θα επιστρέψει στη φυλακή.