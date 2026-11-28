Σημαντική αναβάθμιση για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ του ελληνικού Στόλου σηματοδοτεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχεται τη φρεγάτα «Νέαρχος».

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του ναυπηγικού προγράμματος των τεσσάρων νέων φρεγατών, η οποία καταπλέει στην Ελλάδα ενισχύοντας περαιτέρω τη δύναμη του Στόλου.

Το μήνυμα καλωσορίσματος του Αρχηγού ΓΕΝ

Με αφορμή την άφιξη της νέας μονάδας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, απηύθυνε μήνυμα καλωσορίσματος προς τον κυβερνήτη και το πλήρωμα, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ΓΕΝ στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την άφιξη της φρεγάτας στις ελληνικές θάλασσες, συνεχάρη το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διαδικασία της παραλαβής.

Παράλληλα, ο αρχηγός ΓΕΝ επισήμανε ότι πολύ σύντομα ο «Νέαρχος» θα συναντηθεί με τον «Κίμωνα», καλώντας τον κυβερνήτη και το πλήρωμα να συνεχίσουν την αποστολή τους με υψηλό φρόνημα, επαγγελματισμό και ακάθεκτη ορμή, ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής παράδοσης της χώρας.

Το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων Belharra

Η άφιξη του «Νέαρχου» έρχεται να προστεθεί στην ήδη ενεργή παρουσία του «Κίμωνα», της πρώτης φρεγάτας του προγράμματος που έχει ενταχθεί στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνικό Στόλο με την απόκτηση σύγχρονων μονάδων υψηλών επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Η συνέχεια του προγράμματος είναι εξίσου δυναμική, καθώς στις 17 Δεκεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην τρίτη φρεγάτα, «Φορμίων», αποτελώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδιασμού.

Την τετράδα των υπερσύγχρονων πλοίων θα ολοκληρώσει η φρεγάτα «Θεμιστοκλής», η οποία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής μέσα στο υπόστεγο των ναυπηγείων της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης και της τέταρτης μονάδας, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του και τη δυνατότητα προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στις ελληνικές θάλασσες και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.