Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Μεσολογγίου προκάλεσε καταγγελία 18χρονης με αναπηρία ότι υπέστη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για τη νεαρή, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία της, σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Η 18χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό. Εκκρεμεί, ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση όσων κατήγγειλε η νεαρή, παράλληλα με την εισαγγελική εντολή για την εξασφάλιση της στέγασής της.