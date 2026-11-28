Η νέα γενιά πυραύλων χαμηλού κόστους που έπληξε πρόσφατα τη Γέφυρα της Κριμαίας, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του ρωσικού ελέγχου στη χερσόνησο, έχει ανατρέψει τους στρατηγικούς υπολογισμούς της Μόσχας.

Η γέφυρα του Κερτς, ζωτικής σημασίας συγκοινωνιακή αρτηρία μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας, υπέστη σοβαρές ζημιές από συνδυασμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με τους πυραύλους κρουζ Ruta να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βύθιση ενός τμήματός της στο νερό.

Πίσω από αυτά τα όπλα κρύβεται μια εντυπωσιακή ιστορία που έφερε στο φως η Wall Street Journal. Οι πύραυλοι Ruta κατασκευάζονται από την ολλανδική αμυντική εταιρεία Destinus, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο 50χρονος Μιχαήλ Κόκοριτς — ένας επιχειρηματίας που κάποτε έχτισε την περιουσία του στη Ρωσία, βρίσκεται πλέον στη μαύρη λίστα της Μόσχας και κατασκευάζει όπλα που στρέφονται εναντίον της χώρας όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Από τη Σιβηρία στην αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης

Μεγαλωμένος στη Σιβηρία, ο Κόκοριτς έκανε την αρχική του περιουσία στη Ρωσία μέσω του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Ωστόσο, η στήριξή του στην αντιπολίτευση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν τον οδήγησε να εγκαταλείψει τη χώρα το 2012, ενώ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 απαρνήθηκε οριστικά τη ρωσική υπηκοότητα.

Αν και η ρωσική πολιτική ιστορία βρίθει εξόριστων επιχειρηματιών —από τους τραπεζίτες της τσαρικής εποχής μέχρι τον Μιχαήλ Χοντορκόφσκι—, ο Κόκοριτς ξεχωρίζει για έναν κρίσιμο λόγο: παράγει άμεσα τα όπλα που πλήττουν το ρωσικό καθεστώς.

«Είπα στους Ουκρανούς ότι ήθελα να κερδίσουν. Ακόμα το θέλω. Είμαι περήφανος που οι πύραυλοι που παράγουμε βοηθούν τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τη χώρα τους», δήλωσε ο ίδιος ανοιχτά.

Η είσοδός του στην αμυντική βιομηχανία δεν ήταν το αρχικό του σχέδιο. Φυσικός με σπουδές στις υπερηχητικές τεχνολογίες, ίδρυσε την Destinus το 2021 με στόχο την ανάπτυξη υπερηχητικών κινητήρων. Όλα άλλαξαν με το ξέσπασμα του πολέμου, όταν Ουκρανοί φίλοι και αξιωματούχοι τον ρώτησαν αν μπορούσε να αναπτύξει ένα σύστημα αντίστοιχο των ιρανικών drones μεγάλου βεληνεκούς Shahed. Η εταιρεία στράφηκε αμέσως στην άμυνα, παραδίδοντας τα πρώτα drones Da Vinci στην Ουκρανία το 2023, ενώ από το 2024 το Κίεβο άρχισε να επιχειρεί και με τους πυραύλους κρουζ Ruta.

Η επανάσταση των «10 φορές φθηνότερων» πυραύλων

Το πλήγμα στη Γέφυρα της Κριμαίας αποτέλεσε σημείο καμπής, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο την Destinus, η οποία μέχρι πρότινος κρατούσε μυστικό τον ρόλο της στην προμήθεια όπλων στην Ουκρανία. Οι σύγχρονες συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν ανέδειξαν την ανάγκη για μαζικές ποσότητες φθηνών πυραύλων και drones δίπλα στα πανάκριβα συμβατικά συστήματα, οδηγώντας εκατοντάδες νεοσύστατες εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο.

Η πρώτη έκδοση του πυραύλου, Ruta Block 1 —το όνομα του οποίου συνδυάζει ένα θρυλικό ουκρανικό φυτό που φέρνει καλή τύχη με την ισπανική λέξη για τη «διαδρομή»—, κοστίζει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Συγκριτικά, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), ένας αμερικανικός πύραυλος JASSM φτάνει τα 1,3 εκατομμύρια δολάρια, ένας Tomahawk αγγίζει τα 2 εκατομμύρια, ενώ οι βρετανικοί Storm Shadow κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια.

«Προσπαθούμε να είμαστε 10 φορές φθηνότεροι», εξηγεί ο Κόκοριτς. Βέβαια, όπως επισημαίνει ο ειδικός σε θέματα πυραύλων του Νορβηγικού Ινστιτούτου Έρευνας Άμυνας, Φάμπιαν Χόφμαν, το χαμηλό κόστος έχει και περιορισμούς:

«Πληρώνετε λιγότερα χρήματα, αλλά λαμβάνετε πιο περιορισμένες δυνατότητες σε αντάλλαγμα».

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η ζήτηση εκτόξευσε την παραγωγή της Destinus. Μέσα σε πέντε μήνες, η μηνιαία παραγωγική ικανότητα πυραύλων Ruta Block 1 αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, από περίπου 200 μονάδες τον Μάιο σε σχεδόν 300 τον Οκτώβριο. Με εργοστάσια στην Ολλανδία και την Ισπανία όπου κατασκευάζει ακόμη και τους δικούς της πυραυλοκινητήρες, η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός πυραύλων κρουζ στην Ευρώπη.

Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται ήδη ευρωπαϊκά κράτη, με την Ισπανία να παραγγέλνει drones αναχαίτισης και την Ολλανδία να υπογράφει σύμβαση για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος.

Όπως σημείωσε ο πρώην Ολλανδός Υπουργός Αμυντικών Προμηθειών, Gijs Tuinman: «Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες από τις χώρες που την υποστηρίζουν και αυτή η εταιρεία βρίσκεται πάντα στη λίστα».

Η οργή της Μόσχας και οι τριβές στην Ευρώπη

Η ραγδαία άνοδος της εταιρείας δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις, τόσο εντός Ευρώπης όσο και στη Ρωσία. Ορισμένα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια καθυστερούν, με τον γερμανικό κολοσσό Rheinmetall να ανακοινώνει ότι η κοινή πρωτοβουλία παραγωγής πυραύλων που εξαγγέλθηκε τον Απρίλιο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, αν και ο Κόκοριτς διαβεβαιώνει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Παράλληλα, δημοσιεύματα στην Ολλανδία προκάλεσαν αντιδράσεις όταν ανέφεραν ότι υπάλληλοι της Destinus βρέθηκαν κοντά σε ζώνες συγκρούσεων για δοκιμές στην Ουκρανία. Ο Κόκοριτς επιβεβαίωσε τις δοκιμές, ακολουθώντας την πρακτική και άλλων δυτικών κατασκευαστών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το προσωπικό του δεν συμμετείχε άμεσα στις μάχες και πως οι πύραυλοι παραδόθηκαν προς χρήση στον ουκρανικό στρατό.

Στη Μόσχα, η αντίδραση ήταν σφοδρή. Τον Νοέμβριο του 2025, η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης ενέταξε τον Κόκοριτς στον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών». Μετά την επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας, το Κρεμλίνο επιτέθηκε λεκτικά στην Ολλανδία, ενώ Ρώσοι αναλυτές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων στοχοποίησαν ευθέως τον ιδρυτή της Destinus.

Στον φιλοκρεμλινικό στρατιωτικό ιστότοπο Voennoye Obozreniye, ο αναλυτής Max Vektor χαρακτήρισε τις ενέργειές του «πράξη προδοσίας» και, υπενθυμίζοντας τη δολοφονία του Λεβ Τρότσκι στο Μεξικό το 1940, κάλεσε ανοιχτά τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να παρέμβουν. Ο ίδιος ο Κόκοριτς παραδέχεται ότι έχει χάσει πλέον το μέτρημα των απειλών θανάτου που δέχεται.

«Ο Πούτιν έκλεψε τη χώρα μου»

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια του πατέρα του έχει ουκρανικές ρίζες και ο ίδιος έχει αποποιηθεί τη ρωσική υπηκοότητα ζώντας χρόνια στο εξωτερικό, ο Κόκοριτς εξακολουθεί να νιώθει Ρώσος.

«Αυτή είναι η κουλτούρα μου, η λογοτεχνία μου, η μουσική μου. Ο Πούτιν έκλεψε τη χώρα μου», αναφέρει, ομολογώντας πόσο παράξενο του φαίνεται πλέον το γεγονός ότι κάθε Ρώσος που συναντά στο εξωτερικό θα μπορούσε να είναι ένας επίδοξος δολοφόνος του.

Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει πως δεν μετανιώνει για καμία από τις αποφάσεις του, γνωρίζοντας εξαρχής το τίμημα της επιλογής του. Την πραγματικότητα που βιώνει την περιγράφει με μια παλιά παροιμία από τη Σιβηρία των παιδικών του χρόνων: «Αν φοβάσαι τους λύκους, μην πας στο δάσος.»

Πηγή: hurriyet