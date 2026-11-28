Εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, παραχωρώντας συνέντευξη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη». Στις τοποθετήσεις του, ο κ. Σαμαράς άσκησε έντονη κριτική για ζητήματα διαφθοράς, τον αγροτικό τομέα, την εξωτερική και πολιτιστική πολιτική, την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση της Θεσσαλονίκης, ενώ αναφέρθηκε και στους δεσμούς του με τον Κώστα Καραμανλή.

Κριτική για διαφθορά, σκάνδαλα και την ταυτότητα της Κεντροδεξιάς

Κεντρικό σημείο της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού αποτέλεσαν οι καταγγελίες του για τη λειτουργία του κυβερνητικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφθορά έχει μετατραπεί σε «κανονικότητα», υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει καταστεί «πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και πως καθημερινά ανακύπτουν νέα σκάνδαλα.

Ο κ. Σαμαράς επικαλέστηκε μάλιστα σχετική δήλωση του Τάσου Γιαννίτση περί κατακόρυφης αύξησης της διαφθοράς σε σχέση με το παρελθόν, τονίζοντας ότι αυτή η πρακτική δεν συνάδει με το αξιακό σύστημα της Κεντροδεξιάς, αλλά εκφράζει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό και το περιβάλλον του. Παράλληλα, έθεσε εκ νέου το ζήτημα των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι δεν δίνονται απαντήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι ο ίδιος υπήρξε θύμα της υπόθεσης Novartis επί διακυβέρνησης Τσίπρα, καταλήγοντας πως για να προχωρήσει η χώρα «απαιτείται Δικαιοσύνη».

Στήριξη στους αγρότες και αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και Μερκοσούρ

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, ο Αντώνης Σαμαράς τάχθηκε υπέρ των αιτημάτων των αγροτών, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «φιάσκο της ΑΑΔΕ» χωρίς ουσιαστική αλλαγή. Υπογράμμισε ότι η ύπαρξη της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγροτική παραγωγή, τη διατροφική ασφάλεια και την αυτάρκεια.

Όπως δήλωσε, είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση της ελληνικής επαρχίας μέσω έμπρακτης στήριξης των παραγωγών, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι, ούτε να επιτραπεί στη συμφωνία Mercosur να πλήξει την εγχώρια παραγωγή.

Εθνικά κειμήλια, εξωτερική πολιτική και το παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και διπλωματίας. Συγκρίνοντας τη δική του θητεία, κατά την οποία –όπως είπε– απαίτησε την επιστροφή όλων των κλεμμένων ελληνικών κειμηλίων, κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι προχώρησε σε αναθεώρηση της Συνθήκης του Νεϊγύ. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα 48 κειμήλια, τα οποία, κατά τους βουλγαρικούς ισχυρισμούς που δεν έχουν διαψευστεί, παραχωρήθηκαν με τη μορφή δανεισμού.

Ο κ. Σαμαράς κατήγγειλε ως «αυθαιρεσία» την άρνηση της κυβέρνησης να δημοσιοποιήσει το κείμενο της συγκεκριμένης συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η ίδια τακτική αδιαφάνειας ακολουθείται τόσο για το κείμενο που αφορά τη Μονή Σινά όσο και για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία σχετικά με το ηλεκτρικό καλώδιο. «Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι κρυφτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν τα εγκαίνια του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, κάνοντας λόγο για «χαμένη ευκαιρία» και «διεκπεραιωτική» προσέγγιση. Υποστήριξε ότι αντί να αναδειχθεί η διαχρονική ελληνική τέχνη –δίπλα σε αρχαία και βυζαντινά εκθέματα να φιλοξενηθούν έργα δημιουργών όπως ο Τσαρούχης, η Μελά-Κωνσταντίδη, ο Καπράλος και ο Μόραλης– επιλέχθηκε η προβολή ενός ξένου καλλιτέχνη μέσω ιδιωτικού φορέα.

Η εμπορική συρρίκνωση της Θεσσαλονίκης και τα στοιχεία για την ακρίβεια

Εστιάζοντας στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε μια ορατή οικονομική κρίση στην αγορά της πόλης, επικαλούμενος στοιχεία του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Φιλιππίδη:

Οδός Εγνατία: Καταγράφονται 110 κλειστά καταστήματα.

Οδός Τσιμισκή: Εντοπίζονται για πρώτη φορά 20 κενά καταστήματα στον κεντρικότερο εμπορικό άξονα.

Οδός Μητροπόλεως: Τα κλειστά καταστήματα προσεγγίζουν τα 17.

Βενιζέλου και Ιωάννη Δραγούμη: Δύο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα παραμένουν κενά.

Βασιλίσσης Όλγας: Από τη Σοφούλη έως το Δημαρχείο λειτουργούν περίπου 100 επιχειρήσεις take-away, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό εμπόριο, ενώ στους κάθετους και παράλληλους δρόμους το 70%–80% των ισόγειων χώρων παραμένει ανενεργό επί δεκαετίες.

Καλαμαριά: Εικόνα έντονης υποβάθμισης παρουσιάζει και η περιοχή της Αρετσούς.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη οφείλει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Σαμαράς παρέθεσε στοιχεία της Eurostat για τις μεταβολές τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το 2025, επισημαίνοντας τις υψηλές θέσεις της Ελλάδας στις αυξήσεις:

Φυσικό αέριο: +80,0% (1η θέση στην ΕΕ)

Αεροπορικά εισιτήρια: +31,9% (1η θέση)

Τυριά: +2,4% (2η θέση)

Ηλεκτρική ενέργεια: +17,9% (3η θέση)

Ύδρευση: +12,1% (3η θέση)

Ένδυση – υπόδηση: +3,4% (3η θέση)

Αιγοπρόβειο κρέας: +9,1% (4η θέση)

Ενοίκια κατοικιών: +6,8% (5η θέση)

Μοσχαρίσιο κρέας: +6,5% (6η θέση)

Η φιλία με τον Κώστα Καραμανλή και οι οικογενειακές ρίζες στη Μακεδονία

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία του με τον Κώστα Καραμανλή, η οποία ξεκινά από το 1976. Όπως σημείωσε, πέρα από την κοινή ανησυχία και τη σύμπλευση απόψεων σε κρίσιμα ζητήματα, τους συνδέει –όπως είπε με σκωπτική διάθεση– και το ότι έχουν διαγραφεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ίδιος «κυριολεκτικά» και ο κ. Καραμανλής «μεταφορικά».

Τέλος, στάθηκε στον κοινό τους δεσμό με τη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας την καταγωγή του από την πλευρά της μητέρας του και την οικογένεια Ζάννα, καθώς ο παππούς του, Αλέξανδρος Ζάννας, ήταν εκείνος που ύψωσε πρώτος την ελληνική σημαία στον Λευκό Πύργο κατά την απελευθέρωση της πόλης τον Οκτώβριο του 1912.