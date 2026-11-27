Προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες έλαβε ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής που έχει κληθεί σε απολογία για πλημμεληματική κατηγορία παράβασης καθήκοντος σχετικά με χειρισμούς του στη διαχείριση του σιδηροδρόμου, που συνδέονται με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο πρώην υπουργός μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 27/11 στο ανακριτικό γραφείο υπό άκρα μυστικότητα και έμεινε στον χώρο για περίπου μισή ώρα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Εφετείο αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τον διάδρομο, μη επιτρέποντας σε όσους βρίσκονταν στο κτήριο την πρόσβαση στο χώρο, όπου βρισκόταν ο πρώην υπουργός.

Το αντικείμενο της απολογίας του Κώστα Καραμανλή

Ο πρώην υπουργός κλήθηκε να απολογηθεί με την ιδιότητα του κατηγορουμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά την περίοδο από τις 9 Ιουλίου 2019 έως την 1η Μαρτίου 2023, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διερεύνηση συνδέεται με τις εκκρεμότητες στα έργα του σιδηροδρομικού δικτύου —και συγκεκριμένα της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη— τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων.

Η κλήση σε απολογία απεστάλη από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη και η απολογία του πρώην υπουργού εντάσσεται στη διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της παραπομπής ή μη σε Ειδικό Δικαστήριο, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.