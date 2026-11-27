Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο παραχώρησε ο Good Job Nicky, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου του ολοκληρωμένου άλμπουμ, «Gone Missing». Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι η μητέρα του ήταν ο πρώτος άνθρωπος που άκουσε τα νέα του κομμάτια.

Ποιος άκουσε πρώτα τον δίσκο;

Πάντα πρώτη η μάνα μου. Είναι ο παντοτινός πρώτος ακροατής. Όταν της αρέσει κάτι πάρα πολύ, λέει κάτι που δεν λέγεται σε συνέντευξη (γέλια).

Ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από τη μουσική;

Έλα μου ντε. Όπως καταλαβαίνεις, μεγάλωσα με πολλή μουσική. Θυμάμαι με τον Χάρη (Βαρθακούρη) να παίζουμε πολύ πιάνο, να μου δείχνει, κι εγώ να αποσπώ την πληροφορία και να την κάνω και δική μου. Ο Χάρης ήταν πολύ ήρεμος και υπομονετικός μαζί μου. Μετά πήγαινε και τα κουτσομπόλευε με τον πατέρα μου. «Ο μικρός μπορεί να έχει ταλέντο» έλεγε. Ελπίζω να έχω ταλέντο, δηλαδή.

Έχεις ανάγκη την επιβεβαίωση;

Όχι. Εγώ έχω την ανάγκη να εκφράζομαι, δεν ξέρω αν έχω το ταλέντο να εκφράζομαι, και δεν θέλω και να μάθω εξ ολοκλήρου αν το έχω. Γιατί αυτό ίσως μου βάλει φρένο. Φοβάμαι μη με σταματήσει να εκφράζομαι. Νιώθω πως ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να νιώθει ικανοποιημένος με κάτι.

govastiletto.gr -Good Job Nicky: Συγκλονίζει μιλώντας για τη μάχη του με την ψυχική υγεία