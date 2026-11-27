Στη σύλληψη του 43χρονου οδηγού της νταλίκας, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης (26/11) έχασε τον έλεγχο και ανετράπη στον κόμβο του ΚΤΕΛ Μακεδονία με κατεύθυνση προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση του περιστατικού από την Αστυνομία, ο 43χρονος δεν είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή ασφάλιση του κοντέινερ που μετέφερε μέσω ειδικών κλειδιών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί αρχικά το κοντέινερ επάνω στο οδόστρωμα και στη συνέχεια να παρασύρει και το υπόλοιπο φορτηγό, προκαλώντας κίνδυνο τραυματισμού και υλικών ζημιών για τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 43χρονου οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.250 ευρώ.