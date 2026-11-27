Εξήγηση δόθηκε για τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Πάτρας: σύμφωνα με το tempo24.news, προέρχονται από εκπαιδευτικό σκελετό που κατείχε εδώ και πολλά χρόνια γιατρός, κάτοικος της περιοχής.

Τα οστά είχε εντοπίσει γυναίκα, η οποία ενημέρωσε την Αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η παρουσία τους στον κάδο φαίνεται να συνδέεται με εργασίες ανακαίνισης σε κτίριο. Εργάτες πέταξαν μπάζα και, όπως όλα δείχνουν, μαζί τους κατέληξαν κατά λάθος στα απορρίμματα και τα οστά του εκπαιδευτικού σκελετού.