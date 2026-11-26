Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του Σπαθοβουνίου, όταν οδηγός αυτοκινήτου επέλεξε να κινηθεί με την όπισθεν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA, ο οδηγός ακινητοποίησε ξαφνικά το όχημά του στην αριστερή λωρίδα και αντί να συνεχίσει την πορεία του έως τον επόμενο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή την επόμενη ασφαλή έξοδο, έβαλε όπισθεν και άρχισε να κινείται προς τα πίσω.

Αιτία της επικίνδυνης ενέργειάς του φέρεται να ήταν το γεγονός ότι είχε χάσει την έξοδο που επιθυμούσε να ακολουθήσει. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η Τροχαία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.