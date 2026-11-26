Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Νικολάου Φλώρου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, το βράδυ της Πέμπτης (26/11), έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Αγαμέμνονος και στη συνέχεια της οδού Νικολάου Φλώρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η επέμβαση των αρμόδιων δυνάμεων και η αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.