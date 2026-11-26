Ένα ισλανδικό αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε χθες Τετάρτη στα ανοικτά της Ισλανδίας με αποτέλεσμα τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας. Το δυστύχημα έφερε στο προσκήνιο τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Ισλανδία σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.

«Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν έπειτα από τέσσερις ώρες στην ανοιχτή, φουρτουνιασμένη θάλασσα και στο απόλυτο σκοτάδι», δήλωσε η ισλανδή πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Τρία μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Το αλιευτικό σκάφος Jökull βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Ισλανδίας, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, η ακτοφυλακή «έλαβε σήμα κινδύνου από τον καπετάνιο του αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ανέφερε ότι το πλοίο έμπαζε νερά» και ότι το πλήρωμα είχε λάβει εντολή να προετοιμαστεί για εγκατάλειψη του πλοίου. «Λίγο αργότερα, ο καπετάνιος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων ότι το πλήρωμα εγκατέλειπε το πλοίο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ένα ελικόπτερο εστάλη στο σημείο και έφτασε στην περιοχή το βράδυ, συνοδευόμενο από αλιευτικά σκάφη. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Η ισλανδική ακτοφυλακή δεν διευκρίνισε τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος, ωστόσο το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι δύο από τα 17 μέλη του πληρώματος ήταν Πολωνοί και ότι ένας εξ αυτών είναι νεκρός.

«Επιχείρηση αυτοκτονίας»

Η πρωθυπουργός εξήρε τις θαρραλέες προσπάθειες που καταβλήθηκαν «υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες». Ωστόσο, το δυστύχημα έφερε στο προσκήνιο τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.

Πιλότος ελικοπτέρου της ακτοφυλακής εξέφρασε την απογοήτευσή του στο Facebook, εξηγώντας ότι υπήρχε διαθέσιμο μόνο ένα ελικόπτερο, καθώς τα υπόλοιπα δύο βρίσκονταν εκτός λειτουργίας. Κάτι που δεν συνέβαινε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον ίδιο.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο ελικόπτερο αναχώρησε από την άλλη άκρη της χώρας, από το Ρέικιαβικ (στη νοτιοδυτική ακτή), με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά να φθάσει στην περιοχή του ναυαγίου.

Ο πιλότος χαρακτήρισε την επιχείρηση «αποστολή αυτοκτονίας», αφού κανένα άλλο ελικόπτερο δεν ήταν διαθέσιμο για να συνδράμει σε περίπτωση ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η πρωθυπουργός Φροσταντότιρ και η υπουργός Δικαιοσύνης, Θόρμπιοργκ Σίγκριδουρ Γκουνλαουγκσντότιρ, τόνισαν πως εξετάζεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων επέμβασης της ακτοφυλακής σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με την απόκτηση ενός τέταρτου ελικοπτέρου.