Σοβαρές ζημιές σε ιστορική γέφυρα στην πόλη Πιγκουέ της Αργεντινής προκάλεσε ένα φορτηγό που κινούνταν με την ανατρεπόμενη καρότσα του ανασηκωμένη, προσκρούοντας με δύναμη στο επάνω μέρος της κατασκευής. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού διεκόπη και στα δύο ρεύματα.

Η γέφυρα θεωρείται «ιστορική» κυρίως σε τοπικό επίπεδο, επειδή αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο της πόλης Πιγκουέ για πολλές δεκαετίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στην περιοχή Σααβέδρα της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου και στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το φορτηγό να πλησιάζει με την καρότσα σε όρθια θέση και να προσκρούει στις μεταλλικές δοκούς της γέφυρας.

Πώς συνέβη το ατύχημα – «Δεν το κατάλαβα», είπε ο οδηγός

Σύμφωνα με τον συντονιστή της Πολιτικής Προστασίας της Πιγκουέ, Χαβιέρ Πόρτα, το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος πριν από τη σύγκρουση:

Η στάση στο πρατήριο καυσίμων: Λίγο νωρίτερα, ο οδηγός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ντανιέλ Γκονσάλες με καταγωγή από την Μπαΐα Μπλάνκα, είχε σταματήσει σε πρατήριο καυσίμων για να πραγματοποιήσει εργασίες στο σύστημα της ανατρεπόμενης καρότσας και να τακτοποιήσει το κάλυμμά της.

Η ακούσια ανύψωση: Ο οδηγός φέρεται να ξέχασε να αποσυνδέσει τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που ενεργοποιεί την υδραυλική αντλία. Έτσι, μόλις έβαλε ξανά μπροστά το όχημα, το υδραυλικό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία και η καρότσα άρχισε να ανυψώνεται εν κινήσει.

Διαδρομή 800 έως 1.000 μέτρων: Ο Γκονσάλες φέρεται να διένυσε περίπου 800 έως 1.000 μέτρα με την καρότσα ανασηκωμένη χωρίς να το αντιληφθεί, μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης. «Δεν το κατάλαβα», φέρεται να ανέφερε μετά το συμβάν, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας.

Εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από την ισχυρή πρόσκρουση έσπασε τμήμα της ανώτερης δοκού της γέφυρας, ενώ το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο σημείο. Η Εθνική Υπηρεσία Οδικών Υποδομών οργάνωσε υποχρεωτικές παρακάμψεις μέσω παράπλευρων δρόμων, καλώντας τους οδηγούς που κατευθύνονται προς την Μπαΐα Μπλάνκα και το Τρενκε Λαουκέν να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές και να επανέρχονται στον κεντρικό άξονα μετά το σημείο της γέφυρας.