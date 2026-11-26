Ένας 25χρονος φέρεται να σκότωσε την 24χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στην Πιστόια της Τοσκάνης, στην Ιταλία. Αμέσως μετά, ο άνδρας διέφυγε με το αυτοκίνητό του. Η διαδρομή του κατέληξε πάνω σε μια οδογέφυρα, όπου ο δράστης αρχικά έβαλε φωτιά στο ΙΧ του και στη συνέχεια έπεσε στο κενό, δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Η προηγούμενη δολοφονία στο ίδιο σημείο

Η ίδια οδογέφυρα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις 3 του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν εκεί δολοφονήθηκε η 45χρονη Λορένα Ισιέρι.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο 46χρονος πρώην σύντροφός της την είχε αρχικά αναγκάσει να μπει στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και έπειτα, την ώρα που πλησίαζε η αστυνομία, την έριξε στο κενό, αφαιρώντας της τη ζωή.

Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας μία ημέρα νωρίτερα

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχαν απευθύνει έκκληση για ακόμη ουσιαστικότερη στήριξη προς τις γυναίκες που καταγγέλλουν ότι υφίστανται ψυχολογική και σωματική βία.

Πηγή: larepubblica