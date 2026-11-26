Στη σύλληψη και προφυλάκιση του αναπληρωτή διοικητή των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας, Στρατηγού Γιούρι Γκρεχόφ, προχώρησαν οι ρωσικές αρχές λόγω υποψιών περί εμπλοκής του σε υπόθεση διαφθοράς, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ηλεκτρονικό αρχείο της υπόθεσης, ο 64χρονος στρατηγός προφυλακίστηκε με απόφαση στρατοδικείου.

Παρότι η ακριβής κατηγορία εναντίον του δεν διευκρινίστηκε επισήμως, τα οικονομικά μέσα ενημέρωσης «Kommersant» και «RBC» ανέφεραν ότι πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς, την οποία, σύμφωνα με το «RBC», ο ίδιος αρνήθηκε. Ο Γκρεχόφ, πρώην διοικητής των Δυνάμεων Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας, ήταν υπεύθυνος για τη διασφάλιση της επαρκούς προμήθειας αεροσκαφών, συστημάτων πυραυλικής άμυνας και άλλου οπλισμού.

Οι αντιδράσεις των Ρώσων bloggers και οι αδυναμίες στην αντιαεροπορική άμυνα

Αρκετοί γνωστοί Ρώσοι bloggers που καλύπτουν τον πόλεμο συνέδεσαν τη σύλληψη με τις σοβαρές αδυναμίες που έχουν καταγραφεί στην αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων ουκρανικών βομβαρδισμών στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, πλήγματα που κατέστρεψαν το οδικό της τμήμα, αφήνοντας ωστόσο άθικτο το σιδηροδρομικό. Μάλιστα, ένας από τους bloggers, ο «Fighterbomber», ανέφερε ότι ένας ακόμη αναπληρωτής διοικητής της αεροδιαστημικής υπηρεσίας κλήθηκε επίσης για επίπληξη.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ερευνών για διαφθορά που έχει ξεκινήσει η Μόσχα από την έναρξη του πολέμου εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις, στην επιβολή μακροχρόνιων ποινών φυλάκισης.

Αεροπορικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς καθώς ο πόλεμος κλείνει πέντε χρόνια

Με τις πρώτες γραμμές στο πεδίο της μάχης να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του πέμπτου έτους διεξαγωγής του, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία καταφεύγουν ολοένα και περισσότερο σε αεροπορικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων: