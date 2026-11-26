Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) συνολικά 932.652 πολιτών, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η φετινή πληρωμή κάλυψε ένα διευρυμένο φάσμα δικαιούχων, αξιοποιώντας τα νέα, αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Ποιοι πληρώθηκαν και τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης

Η συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων, ήτοι 926.511 πολίτες, έλαβε επιστροφή ενός ενοικίου (το 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος του 2025), καθώς αφορά μισθωτές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για εξαρτώμενο τέκνο που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ το ίδιο πλαφόν των 800 ευρώ ισχύει ξεχωριστά για κάθε φοιτητική κατοικία.

Παράλληλα, 21.277 δικαιούχοι έλαβαν επιστροφή δύο ενοικίων (τα 2/12 του ετήσιου μισθώματος). Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2025 εκτός της Περιφέρειας Αττικής (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση ότι η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους βρισκόταν στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την υπηρεσία τους.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία το ανώτατο όριο φτάνει τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σημειώνεται ότι 15.136 δικαιούχοι έλαβαν σωρευτικά και τις δύο ενισχύσεις εντός του ίδιου ανώτατου ορίου.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων που τέθηκε σε ισχύ από φέτος επέτρεψε σε χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά να ενταχθούν στο μέτρο. Ειδικότερα, το όριο οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκε έως τις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως τις 35.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Αντίστοιχα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανήλθε έως τις 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Πώς θα υποβληθούν δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Για όσους αντιμετώπισαν τεχνικά ή διαδικαστικά εμπόδια στην αυτόματη πίστωση, η ΑΑΔΕ δίνει περιθώριο υποβολής δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αφενός περιπτώσεις όπου ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης (όπως το Δημόσιο) ή την υποβάλλει χειρόγραφα (όπως συμβαίνει με ανηλίκους), και αφετέρου μισθωτές που δεν πληρώθηκαν για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας, έλαβαν μικρότερο ποσό από το δικαιούμενο 1/12 (εφόσον το μίσθωμα έχει δηλωθεί στο Ε1 και αποδεικνύεται συμβατικά) ή αποκλείστηκαν λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου σε φοιτητές που υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ψηφιακά το μισθωτήριο, τις βεβαιώσεις σπουδών και τα τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Φορολογία, Εισόδημα και επιλέγοντας τη χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του νόμου 5217/2025.