Τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών φαίνεται πως αναγκάζουν την Παρί Σεν Ζερμέν να στραφεί στην αγορά για ενίσχυση του ρόστερ της τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η back-to-back Πρωταθλήτρια Ευρώπης θα στερηθεί για το υπόλοιπο της σεζόν δύο κομβικούς της παίκτες. Στην απουσία του Κβαρατσχέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν, ήρθε να προστεθεί και ο πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός του Ντεζιρέ Ντουέ.

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