Η Λίζε Κλάβενες, η οποία έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον Τζιάνι Ινφαντίνο, παραδέχθηκε ότι θα είναι «δύσκολο» να φύγει ο Ιταλοελβετός παράγοντας από την ηγεσία της FIFA, σημειώνοντας ωστόσο ότι όλα είναι πιθανά.

Η πρόεδρος της νορβηγικής ποδοσφαιρικής Οομοσπονδίας είχε ζητήσει τον Αύγουστο την παραίτησή του προέδρου της FIFA και σε συνέντευξη που παραχώρησε ανέφερε: «Θα είναι δύσκολο να ανατραπεί. Σε έναν τόσο ασταθή πολιτικό κόσμο, ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά τι μπορεί να συμβεί».

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