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Την ενίσχυση επτά Αθλητικών Ομοσπονδιών με συνολικό ποσό 413.881 ευρώ, για την υποστήριξη της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αποφάσισε η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), κάνοντας δεκτές τις εισηγήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, Δημοσθένη Γυρούση.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της ΕΟΕ να στηρίξει έμπρακτα τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους αθλητές και τις αθλήτριες που προετοιμάζονται για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες το 2028.
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