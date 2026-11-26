Η Λίβερπουλ με τη νίκη της 3-0 επί της Μπριζ για τη League Phase του Champions League, όχι μόνο ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης, κατάφερε να ισοφαρίσει επίδοση της Μπάγερν και πλέον ετοιμάζεται να την καταρρίψει.

Συγκεκριμένα οι «κόκκινοι» έχουν 86 συνεχόμενους αγώνες σε φάση ομίλων ή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ποδοσφαίρου στην Ευρώπη χωρίς «λευκή» ισοπαλία.

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