Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) στις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις του.

Η μετεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Τα πλεονεκτήματα των νέων εγκαταστάσεων

Οι νέοι και άνετοι χώροι σχεδιάστηκαν ώστε να εξασφαλίζουν ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβαση όλων των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Παράλληλα, οι σύγχρονες υποδομές διασφαλίζουν την κατάλληλη φύλαξη και διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Πολεμικής Αεροπορίας για την αναβάθμιση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού της και των οικογενειών του.

Ωράριο λειτουργίας και επικοινωνία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, οι πληροφορίες εξυπηρέτησης για τους δικαιούχους διαμορφώνονται ως εξής: