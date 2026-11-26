Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Μόουζες Ράιτ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στη EuroLeague.
Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της 14ης αγωνιστικής, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας και γράφοντας ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της ιταλικής ομάδας που πετυχαίνει δύο συνεχόμενες διακρίσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr