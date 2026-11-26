Ο Μόουζες Ράιτ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στη EuroLeague.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της 14ης αγωνιστικής, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας και γράφοντας ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της ιταλικής ομάδας που πετυχαίνει δύο συνεχόμενες διακρίσεις.

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