Συνταρακτικές είναι κυριολεκτικά οι εξελίξεις στο σκάνδαλο μεγατόνων που ξέσπασε με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις Αρχές τέσσερα άτομα. Πρόκειται για τον γνωστό εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, τους ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτη και Απόστολο Μούργο, καθώς και τον Πρόεδρο της «Αναποδοτικής Ανακύκλωσης» και πρώην Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ), Παύλο Ραβάνη.

Όπως αποκάλυψε η «Ζούγκλα», στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βρέθηκε ο γνωστός εκδότης και μέτοχος εταιρείας προβολής για την ΤΕΧΑΝ, Γιάννης Κουρτάκης, καθώς το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έγινε έφοδος στο γραφείο του και συνελήφθη. Επισημαίνεται ότι συνήγορος υπεράσπισης του εκδότη είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν και για τα υπόλοιπα τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της Εισαγγελίας πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο και στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε κατοικίες αυτοδιοικητικών, σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι θα ακολουθήσουν και νέα εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα μάλιστα με άλλες πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ένα ένταλμα να αφορά προβεβλημένα αυτοδιοικητικά στελέχη Περιφερειών αλλά και Δήμων.

Οι συλλήψεις ατόμων που σχετίζονται με την ΤΕΧΑΝ εντάσσονται στη διερεύνηση ενδεχόμενων υπερτιμολογήσεων και κακοδιαχείρισης κοινοτικών πόρων. Στο στόχαστρο των εισαγγελικών Αρχών βρίσκονται οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις για την προμήθεια εκατοντάδων πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, οι οποίες είχαν αρχίσει να ελέγχονται ήδη από το 2025.

Η υπόθεση αφορά διασπάθιση εκατομμυρίων από κοινοτικά κονδύλια για τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η EPPO συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και η έρευνά της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπενθυμίζουμε πως στις αρχές του φετινού καλοκαιριού είχε διαβιβαστεί δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Και οι τέσσερις συλληφθέντες την Παρασκευή (27/11) θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ το κατηγορητήριο σε βάρος τους είναι βαρύτατο. Ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σύμφωνα με πληροφορίες και αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν σε βάρος των συλληφθέντων αφορούν στα εξής αδικήματα:

– Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε βαθμό κακουργήματος), καθώς ερευνάται η διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω υπερτιμολογημένων συμβάσεων.

– Απιστία (κατά περίπτωση, για όσους διαχειρίστηκαν δημόσια και ευρωπαϊκά κεφάλαια), λόγω της ζημίας που φέρεται να προκλήθηκε από το υπέρογκο κόστος προμήθειας.

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), καθώς οι εισαγγελικές αρχές ακολουθούν τη διαδρομή του χρήματος από τις επίμαχες συμβάσεις.

– Παραβάσεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και νόθευση διαγωνισμών, με φόντο τις καταγγελίες για «φωτογραφικές» προδιαγραφές και έλλειψη γνήσιου ανταγωνισμού.

– Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να ασκηθεί και δίωξη για εγκληματική οργάνωση.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, αφού ολοκληρωθούν οι συλλήψεις κι άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Στη συνέχεια αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σπιτάκια… χρυσάφι: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 365.180 ευρώ

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», αναφέρει το ποσό των 365.180 ευρώ για ένα σπίτι ανακύκλωσης, όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται στις 60.000 ευρώ.

«Φωτογραφική» διάταξη για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης και ερωτήματα για τις σχέσεις με την εταιρεία

Με στοχευμένη διάταξη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται η εκ των υστέρων νομιμοποίηση της τοποθέτησης των «σπιτιών» ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε δημόσιους χώρους — ακόμη και σε σημεία με πράσινο.

Στην πράξη, η ρύθμιση φέρεται να ανοίγει τον δρόμο ακόμη και για κοπή δέντρων στο όνομα της ανακύκλωσης. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για τις στενές σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», την ώρα που ο αρμόδιος εποπτικός φορέας, ο ΕΟΑΝ, καταγράφει σοβαρές δυσλειτουργίες στη δραστηριότητά της.

Η επίμαχη διάταξη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Αυγής», στο νέο νομοσχέδιο που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και ψηφίστηκε μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επί της Αρχής από την αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, στο άρθρο 12. παρ. 9 αναγράφεται: «Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων δεν υπόκεινται σε περιορισμούς οι πράσινες γωνιές ανακύκλωσης, τα ολοκληρωμένα κέντρα ανακύκλωσης και τα πολύκεντρα ανακύκλωσης συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εγκατάστασή τους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών»

Ως παράδειγμα της παρανομίας που έρχεται να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων η ΝΔ και ο αρμόδιος υπουργός, η εφημερίδα παρουσιάζει το παράδειγμα της Καλλιθέας. Εκεί, κάτοικοι είχαν αντιδράσει έντονα όταν ο Δήμαρχος της πόλης και δεύτερος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Κάρναβος, είχε δώσει εντολή για την αποψίλωση δέντρων και θάμνων στο πάρκο Χαροκόπου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευαγγελιστρίας και Θησέως με σκοπό την εγκατάσταση του οικίσκου ανακύκλωσης διαστάσεων 3 επί 10 μέτρων.

Τον Δεκέμβριο του 2022, δημοσιεύματα αποκαλύπτουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή . την απομάκρυνση του Κωστή Χατζηδάκη από το υπουργείο Περιβάλλοντος στις αρχές του 2021. Ειδικότερα, σε μία από τις συνομιλίες του παρακολουθούμενου από την ΕΥΠ (η αρμοδιότητα της οποίας είχε περάσει στο πρωθυπουργικό γραφείο και τον Γρηγόρη Δημητριάδη) ο Κωστής Χατζηδάκης, εμφανίζεται να συνομιλεί με τον γενικό γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο.

Στη συζήτησή τους, η οποία γίνεται σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της ΕΥΠ στις 21 Νοεμβρίου 2020, ο Γραφάκος πληροφορεί τον πολιτικό του προϊστάμενο ότι ασχολείται με μια έκθεση αναφορικά με την ανακύκλωση. Οι δυο τους φαίνεται πως υποψιάζονται ότι παρακολουθούνται. Παρότι πάντως ο υπουργός επισημαίνει στον συνομιλητή του ότι δεν ξέρει αν πρέπει να τα πουν από το τηλέφωνο, οι δυο τους συζητούν για λίγα λεπτά. Ο Μ. Γραφάκος ενημερώνει τον Κ. Χατζηδάκη ότι επί δύο ημέρες ασχολείται με την έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την εταιρεία με την επωνυμία Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ. Πρόκειται για την επίμαχη εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η έκθεση του ΕΟΑΝ για την Ανταποδοτική, την οποία διάβαζε ο γενικός γραμματέας, αποκάλυπτε ότι η εταιρεία, η οποία την περίοδο εκείνη διεκδικούσε ανανέωση της άδειάς της για την ανακύκλωση συσκευασιών, είχε αποτύχει σχεδόν καθολικά στους στόχους ανακύκλωσης συσκευασιών. Το σχετικό έγγραφο του ΕΟΑΝ είχε αποκαλύψει ο Θοδωρής Χονδρόγιαννος για λογαριασμό των Reporters United και του Inside Story τον Δεκέμβριο του 2020, λίγες ημέρες μετά τη συνομιλία του υπουργού με τον υφιστάμενό του. Ο ΕΟΑΝ ανέφερε στην έκθεσή του ότι η Ανταποδοτική ΑΕ δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας και εισηγείτο να μην ανανεωθεί η άδεια της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, μετά την απομάκρυνση Χατζηδάκη από το υπουργείο Περιβάλλοντος κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια.

Τα δημοσιεύματα

Από τη συνομιλία Χατζηδάκη – Γραφάκου προκύπτει και ανησυχία του υπουργού για ορισμένα δημοσιεύματα. Ο Κ. Χατζηδάκης φαίνεται πως αναφέρεται σε καταγγελτικό προς τον ίδιο δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» του Γιάννη Κουρτάκη) τον οποίο εμφανίζει να είναι έκθετος όσον αφορά τους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Το δημοσίευμα πράγματι προκαλεί εντύπωση για δύο λόγους: πρώτον, γιατί προέρχεται από ένα Μέσο που στηρίζει σθεναρά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και, δεύτερον, γιατί πρακτικά τον καταγγέλλει για παρεμβάσεις στον ΕΟΑΝ, υπέρβαση αρμοδιοτήτων και παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Ο Μ. Γραφάκος επιχειρεί να καθησυχάσει τον πολιτικό του προϊστάμενο λέγοντας ότι «μπορούμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι», αλλά φαίνεται πως ο διωγμός του υπουργού από το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη δρομολογηθεί.

Η σχέση Κουρτάκη με την ΤΕΧΑΝ

Η σχέση μεταξύ της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και του ομίλου Παραπολιτικά (NextStep Media) είναι εμπορική, χορηγική και επικοινωνιακή και φαίνεται ότι πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς τα μέσα του ομίλου προβάλλουν συστηματικά τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Η συνεργασία και η δημόσια σύνδεση των δύο πλευρών αποτυπώνεται στα εξής σημεία:

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων: Η ΤΕΧΑΝ, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 και η εταιρεία NextStep Media (του ομίλου Κουρτάκη) συνδιοργανώνουν ετησίως μεγάλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως τη «γιορτή ανακύκλωσης» στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας.

Η ΤΕΧΑΝ, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 και η εταιρεία NextStep Media (του ομίλου Κουρτάκη) συνδιοργανώνουν ετησίως μεγάλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως τη «γιορτή ανακύκλωσης» στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Διαφημιστική προβολή: Η ΤΕΧΑΝ αποτελούσε σταθερό διαφημιζόμενο και χορηγό στα μέσα του ομίλου.

Η ΤΕΧΑΝ αποτελούσε σταθερό διαφημιζόμενο και χορηγό στα μέσα του ομίλου. Δημοσιογραφική κάλυψη: Τα Μέσα του ομίλου Parapolitika.gr προβάλλουν συστηματικά τις δράσεις της εταιρείας, ενώ μέσω στηλών τους (όπως το «Big Mouth») έχουν κατά καιρούς στηρίξει τις θέσεις της ΤΕΧΑΝ απέναντι σε επικριτικά ρεπορτάζ άλλων μέσων ενημέρωσης.

Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την ΤΕΧΑΝ

Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ συνδέεται κυρίως με την πολιτική προβολή και τη στήριξη των δράσεων ανταποδοτικής ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Εγκαίνια μονάδας στην Παλλήνη – Δεκέμβριος 2019

Ως τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρευρέθηκε στα εγκαίνια της 1ης Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Παλλήνη, αποτέλεσμα κοινοπραξίας της ΤΕΧΑΝ με την αμερικανική ENVIPCO, μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Εικόνες από τα εγκαίνια της 1ης Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Παλλήνη:

Συνέδριο Economist στη Θεσσαλονίκη – Σεπτέμβριος του 2024

Ως τότε Υπουργός Ανάπτυξης, συμμετείχε σε πάνελ για την κυκλική οικονομία και τις επενδύσεις μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτη Μούργο, χαρακτηρίζοντας την επένδυση της εταιρείας παράδειγμα ξένης επένδυσης στην κυκλική οικονομία, όπως καταγράφεται σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εκδηλώσεις προώθησης ανακύκλωσης

Το 2025, ο Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε σε εκδήλωση της ΤΕΧΑΝ, στην οποία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακηρύχθηκε «MVP της ανακύκλωσης» στην Ελλάδα, με τον υπουργό να τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης στη χώρα.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο που ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν Υπουργός Εσωτερικών, η ανταποδοτική ανακύκλωση και τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής προβολής, ενώ αργότερα προκλήθηκαν αντιδράσεις και ξεκίνησαν έρευνες γύρω από τις συμβάσεις, το κόστος και τη λειτουργία τους.

Η σχέση του Σταύρου Παπασταύρου με την ΤΕΧΑΝ

Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της ΤΕΧΑΝ, όπως στην παρουσίαση του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος ανακύκλωσης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πρεσβευτή το 2025, προβάλλοντας την κυκλική οικονομία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η ερώτηση για τη λειτουργία του προγράμματος που έμεινε αναπάντητη

Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου είχε καταθέσει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, ζητώντας πλήρη ενημέρωση της Βουλής για τη διαχείριση του προγράμματος και των σχετικών δημόσιων πόρων για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Η παρέμβαση ήρθε μετά τις αποκαλύψεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», με ελεγκτές να πραγματοποιούν εφόδους σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Μάλιστα, ο κ. Βλάχος είχε καταθέσει τη σχετική ερώτηση ήδη από τον Αύγουστο του 2025, η οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε, παρέμεινε αναπάντητη, ενώ και κατά τη συζήτηση νεότερης ερώτησης στην Ολομέλεια, τον Μάιο του 2026, δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα.

Με νέα του παρέμβαση ζήτησε να κατατεθεί στη Βουλή το σύνολο των εγγράφων και των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα των «Πράσινων Σπιτιών», μεταξύ των οποίων:

Τα στοιχεία του διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού,

το συνολικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης των μονάδων,

η διαδικασία ανάθεσης, οι συμμετέχοντες και οι ανάδοχοι,

ο τρόπος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται μέσω του συστήματος,

η ετήσια δαπάνη λειτουργίας του προγράμματος,

καθώς και ο αριθμός των μονάδων ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν προτίθεται να ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το σύστημα ανακύκλωσης.

Το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»

Στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου αναφέρεται ότι για κάθε «Σπιτάκι Ανακύκλωσης» καταβλήθηκε ποσό περίπου 300.000 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η αντίστοιχη τιμή στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν περίπου στις 66.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για τις συγχρηματοδοτούμενες προμήθειες των 248 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη επικεντρώθηκαν στη νομιμότητα των διαγωνισμών και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Συγκεκριμένα, το 2023, η ΕΔΕΛ επέβαλε πρόστιμο 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΔΣΝΑ, αφού εντόπισε «σοβαρές παρατυπίες» στη σύμβαση προμήθειας που ανατέθηκε στην ΤΕΧΑΝ.

Βασικά ευρήματα των ελέγχων

Έλλειψη γνήσιου ανταγωνισμού και φωτογραφικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τα πορίσματα της ΕΔΕΛ και τους σχετικούς διαχειριστικούς ελέγχους, οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών διαμορφώθηκαν με τρόπο που περιόριζε στην πράξη τον ανταγωνισμό, ευνοώντας συγκεκριμένο προμηθευτή (την ΤΕΧΑΝ με εξοπλισμό της κατασκευάστριας Envipco).

Ανεπαρκής τεκμηρίωση προϋπολογισμού και αποκλίσεις τιμών.

Η ΕΔΕΛ εντόπισε έλλειψη τεκμηρίωσης στον καθορισμό του προϋπολογισμού των συμβάσεων.

Κάθε πολυκέντρο κοστολογήθηκε περίπου στις 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ συγκριτικές τιμές της αγοράς για αντίστοιχα συστήματα κυμαίνονταν μεταξύ 30.000 και 97.000 ευρώ.

Καταλογισμός ποσών στους περιφερειακούς φορείς.

Τα βήματα μετά το πόρισμα

Διαφωνία αρμοδιοτήτων με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ΕΔΕΛ έκρινε ότι έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τους όρους των διαγωνισμών όταν εμπλέκονται ευρωπαϊκά κονδύλια, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις είχαν λάβει προηγουμένως προσυμβατική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζήτημα που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της δικογραφίας που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οδηγώντας στις έρευνες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Ιούλιο του 2026 και στις συλλήψεις εμπλεκομένων.

Η θέση της ΤΕΧΑΝ

Από την πλευρά της, η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες περί υπερκοστολόγησης, υποστηρίζοντας ότι το τελικό πόρισμα της ΕΔΕΛ του Ιουλίου 2025 για λογαριασμό της Κομισιόν, σε συνδυασμό με την απόφαση 1345/2024 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των διαδικασιών και ότι οι συγκρίσεις τιμών αφορούν απλά μηχανήματα και όχι ολοκληρωμένα πολυκέντρα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.