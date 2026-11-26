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Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, (τοπική ώρα), ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, το Νιού Τζέρσεϊ βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα καιρικά φαινόμενα που δημιουργούν δύσκολες συνθήκες σε ολόκληρη την πολιτεία.
Oι βροχοπτώσεις και η κακοκαιρία έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, γέφυρες και σιδηροδρομικούς σταθμούς, αφήνοντας παράλληλα δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτροδότηση.
Δρόμοι-ποτάμια και δύσκολες μετακινήσεις
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες και βίντεο που αποτυπώνουν την ένταση της κατάστασης, με κατοίκους να προσπαθούν να περάσουν μέσα από δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ρεύματα.
Σε αρκετά σημεία η στάθμη του νερού φτάνει ακόμη και μέχρι τη μέση, καθιστώντας τη διέλευση εξαιρετικά επικίνδυνη.
Σκηνές αγωνίας και πλημμυρισμένες ράγες στο Χόμποκεν
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν είναι εκείνο ενός μικρού παιδιού που κρατά σφιχτά το χέρι του πατέρα του προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα νερά, καθώς και οχημάτων που κινούνται με μεγάλη δυσκολία μέσα στο νερό, προσπαθώντας να αποφύγουν τον εγκλωβισμό.
Την ίδια ώρα, στο Χόμποκεν, τα νερά μπήκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό και κάλυψαν τις ράγες, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις.