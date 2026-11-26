Αυστηρό μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έστειλε το βράδυ της Πέμπτης (26/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι οι περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να καταστήσουν ανεφάρμοστες τις φιλόδοξες προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο X, στις 20:17, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, συνδέοντας τις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με την έκθεση του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026



«Αν επιμείνουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές της φιλοδοξίες στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο προϋπολογισμό»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού αποτελεί συνέχεια των δηλώσεων που είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θέτει υψηλούς στόχους για την οικονομία, την ενέργεια και την ασφάλειά της, χωρίς να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», είχε δηλώσει, αναδεικνύοντας τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για το ύψος και την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Όπως υποστήριξε, οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη χρηματοδότηση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι σχεδιαζόμενες πολιτικές να παραμείνουν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Τι είναι η έκθεση Ντράγκι στην οποία αναφέρθηκε

Η έκθεση Ντράγκι, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, είχε επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων, προκειμένου να περιορίσει την απόστασή της από οικονομικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της έκθεσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η ενεργειακή μετάβαση, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η βελτίωση της οικονομικής και στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση συνδέεται με την εκτίμησή του ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς επαρκή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

«Κόκκινη γραμμή» οι αγροτικές ενισχύσεις και η Πολιτική Συνοχής

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης σε ενδεχόμενες νέες περικοπές στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και στην Πολιτική Συνοχής.

Κατά τις δηλώσεις του στις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να αποδεχθεί περαιτέρω μειώσεις στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.

«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχθούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο πολιτικές αποτελούν βασικούς πυλώνες της χρηματοδότησης των κρατών-μελών, καθώς συνδέονται με τις αγροτικές ενισχύσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για πολιτικές που συνδέονται άμεσα με την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Η ελληνική πρόταση για νέα ευρωπαϊκά έσοδα μέσω του 6G

Πέρα από την αντίθεσή του στις περικοπές, ο πρωθυπουργός παρουσίασε και την ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών χρηματοδότησης για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, η πρόταση έχει αντιμετωπιστεί καταρχήν θετικά από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συζήτηση για την αναζήτηση νέων ίδιων πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών της Ένωσης χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες πολιτικές.

Στόχος η συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετά κράτη-μέλη ενδέχεται να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, προσέρχεται στις συζητήσεις με διάθεση συνεργασίας, αλλά και με συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά την προστασία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η νέα ανάρτησή του στο X αποτυπώνει αυτή την προσέγγιση, με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι η περαιτέρω συρρίκνωση του προϋπολογισμού θα υπονόμευε τη δυνατότητα της Ευρώπης να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους.