Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τη σοκαριστική υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης του 15χρονου κοριτσιού στο Παναιτώλιο Αγρινίου.

Οι γονείς του φέρονται να μεσολαβούσαν για την εξεύρεση «πελατών», οι οποίοι έδιναν μόλις το ποσό των 10 με 15 ευρώ για να προβούν σε γεννετήσιες πράξεις εις βάρος του παιδιού.

Δέκα οι συλλήψεις – ανάμεσά τους οι γονείς

Οι συλληφθέντες έχουν φτάσει τους δέκα βάσει σχετικών ενταλμάτων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται οι γονείς, καθώς και οκτώ ηλικιωμένοι άνδρες που φέρονται να κακοποιούσαν σεξουαλικά την ανήλικη.

Κατά την εξέτασή της, παρουσία παιδοψυχολόγου, η 15χρονη περιέγραψε αναλυτικά όσα υπέστη, σημειώνοντας ότι η κακοποίηση, όσο μπορεί να θυμηθεί λόγω μικρής ηλικίας, ξεκίνησε από τα 12 της χρόνια.

Το περιστατικό βγήκε στο φως όταν το κορίτσι μίλησε για όσα βίωνε σε κάτοικο του χωριού.

Τα ευρήματα της έρευνας και η προστασία της ανήλικης

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αστυνομικής έρευνας, δε φαίνεται να έχει τελεστεί σεξουαλική πράξη με διείσδυση, στοιχείο που δεν μειώνει τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να είναι περισσότεροι, καθώς το κορίτσι, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, πιθανόν να μην ανακαλεί στη μνήμη του όλα τα πρόσωπα.

Οι συλλήψεις των δέκα ατόμων έγιναν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Παράλληλα, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου θα παραμείνει έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν για την προστασία της και τη μετέπειτα φροντίδα της.

Το ζευγάρι να σημειωθεί ότι είχε συλληφθεί προ ημερών για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αγρινίου.