Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από αύριο, Παρασκευή (27/11) και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η ΓΓΠΠ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα, με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να πληγούν να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί.

Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας για βροχές, καταιγίδες και ανέμους

Σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς, καθώς και να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών λειτουργούν κανονικά. Να αποφεύγουν τη διέλευση χειμάρρων και ρεμάτων, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων αλλά και για αρκετές ώρες μετά, προσέχοντας ιδιαίτερα τις ιρλανδικές διαβάσεις (σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χείμαρρο χωρίς γέφυρα). Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές (κίνδυνος κεραυνών), καθώς και τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή μπαλκόνια όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα. Να προφυλάσσονται αμέσως σε κτήριο ή αυτοκίνητο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, η οποία είναι επικίνδυνη και για τα ζώα και να παραμένουν εκεί μέχρι να περάσει η καταιγίδα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Τι να κάνετε σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε, η Πολιτική Προστασία επισημαίνει τα εξής:

Στο σπίτι: Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεραία και την παροχή ρεύματος και αποφύγετε να αγγίξετε τις υδραυλικές σωληνώσεις (κουζίνα, μπάνιο).

Στο αυτοκίνητο: Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου μακριά από δέντρα, παραμείνετε μέσα με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) και κλειστά τζάμια, μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα και αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Σε εξωτερικό χώρο: Καταφύγετε σε κτήριο ή αυτοκίνητο, αλλιώς καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Αν είστε σε δάσος, προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων (ποτέ κάτω από μεμονωμένο ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο). Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη, τους πυλώνες, τις γραμμές ρεύματος/τηλεφώνου, τους φράκτες και τα μεταλλικά αντικείμενα (αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης). Απομακρυνθείτε από ποτάμια ή λίμνες και βγείτε αμέσως από τη θάλασσα. Αν βρίσκεστε σε επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (ένδειξη επικείμενου κεραυνού), πετάξτε τα μεταλλικά αντικείμενα και κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι ενημέρωσης

Για την εξέλιξη του καιρού, τη βατότητα του οδικού δικτύου και αναλυτικές οδηγίες προστασίας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες της ΕΜΥ (www.emy.gr, www.oldportal.emy.gr), της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr) και της ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr).