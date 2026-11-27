Νέο διαγωνισμό για την προμήθεια 90 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και 40 τρόλεϊ νέας τεχνολογίας, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.

Ο διαγωνισμός που αναρτήθηκε σε διαβούλευση από τον ΟΑΣΑ, αφορά συνολικά την προμήθεια 130 ηλεκτρικών οχημάτων εκ των οποίων τα 40 είναι νέα αρθρωτά τρόλεϊ τεχνολογίας IMC, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και εκτός του δικτύου των εναέριων καλωδίων και τα υπόλοιπα 90 θα είναι 12μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ο διαγωνισμός έχει συνολικό προϋπολογισμό 108,252 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και αφορά συμφωνία – πλαίσιο τετραετούς διάρκειας.

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο, προϋπολογισμού 51,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά 90 τυπικά ηλεκτρικά λεωφορεία βραδείας φόρτισης, μήκους 12 μέτρων, και 90 σημεία φόρτισης. Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν πραγματική αυτονομία τουλάχιστον 240 χιλιομέτρων με μία φόρτιση, ενώ η ελάχιστη χωρητικότητα των συσσωρευτών ορίζεται στις 400 kWh. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα είναι 170 kW, μετρούμενη σε διάρκεια 30 λεπτών. Η χωρητικότητα επιβατών πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 άτομα.

Οι προδιαγραφές προβλέπουν, επίσης, ελάχιστη ψυκτική ισχύ κλιματισμού 32 kW και θερμαντική ισχύ 15 kW. Για τα σημεία φόρτισης προβλέπεται συνολική ελάχιστη ισχύς 180 kW και σύνδεσμοι τύπου CCS-2.

Το δεύτερο τμήμα, ύψους 36 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά 40 αρθρωτά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μήκους 18 μέτρων, με δυνατότητα φόρτισης εν κινήσει από εναέριο δίκτυο (πρόκειται για τρόλεϊ νέας γενιάς, με τεχνολογία IMC).

Η ελάχιστη αυτονομία τους εκτός δικτύου ορίζεται σε 15 χιλιόμετρα, με ελάχιστη χωρητικότητα συσσωρευτών 60 kWh., επιτρέποντας έτσι να μπορούν να συνεχίζουν τη διαδρομή τους και σε τμήματα στα οποία δεν θα υπάρχουν πλέον καλώδια τρόλεϊ.

Η ελάχιστη ισχύς του κινητήρα είναι 220 kW, ενώ η χωρητικότητα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 110 επιβάτες. Για τον κλιματισμό προβλέπονται ελάχιστες τιμές 45 kW στην ψύξη και 35 kW στη θέρμανση.

Η διακήρυξη προβλέπει την επιλογή ενός προμηθευτή ανά τμήμα, εφόσον υποβληθούν αποδεκτές προσφορές και η ανάθεση θα βασιστεί στη σχέση ποιότητας και τιμής.

Στην αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν, μεταξύ άλλων, η αυτονομία, η ενεργειακή χωρητικότητα των συσσωρευτών, η ισχύς των κινητήρων, η χωρητικότητα επιβατών, οι εγγυήσεις και ο χρόνος παράδοσης.