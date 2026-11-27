Στον αρεοπαγίτη ανακριτή παρουσιάζεται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023.

Το αντικείμενο της απολογίας του Κώστα Καραμανλή

Ο πρώην υπουργός καλείται να απολογηθεί με την ιδιότητα του κατηγορουμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά την περίοδο από τις 9 Ιουλίου 2019 έως την 1η Μαρτίου 2023, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διερεύνηση συνδέεται με τις εκκρεμότητες στα έργα του σιδηροδρομικού δικτύου —και συγκεκριμένα της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη— τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων.

Η δικαστική διαδικασία και το πλαίσιο της έρευνας

Η κλήση σε απολογία απεστάλη από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η διαδικασία έρχεται έπειτα από την ολοκλήρωση του σταδίου των καταθέσεων μαρτύρων και της συλλογής αποδεικτικού υλικού στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας.

Η απολογία του εντάσσεται στη διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της παραπομπής ή μη σε Ειδικό Δικαστήριο, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.