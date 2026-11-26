Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κρήτης το απόγευμα της Πέμπτης (26/11), έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού σε προχωρημένη κατάσταση σήψης, στην περιοχή Ασπρόλιθος του Γούδουρα Σητείας, στο Λασίθι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό εντόπισε ιδιώτης, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η σορός

Μετά τον εντοπισμό της σορού, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και δρομολογήθηκε η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η εξέταση αναμένεται να βοηθήσει τους αρμόδιους επιστήμονες να διερευνήσουν, στον βαθμό που το επιτρέπει η κατάσταση της σορού, την πιθανή αιτία θανάτου και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από αυτόν.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία ταυτοποίησης, καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το φύλο, την ηλικία ή την ταυτότητα του ατόμου που εντοπίστηκε.

Σε εξέλιξη η έρευνα του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού της σορού.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και όσα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Προς το παρόν, παραμένουν άγνωστες τόσο η ταυτότητα του νεκρού όσο και οι συνθήκες θανάτου του, ενώ δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να παραπέμπουν σε συγκεκριμένο σενάριο.

Οι απαντήσεις από την ιατροδικαστική διερεύνηση αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία της προανάκρισης.