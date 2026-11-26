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Στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, παρέμειναν Μονακό, Μπράιτον και Άγιαξ, αφού επικράτησαν στους αγώνες που έγιναν σήμερα (26/11)για την 4η αγωνιστική.
Ο Χαράλαμπος Κωστούλας σκόραρε στο 4-0 της Μπράιτον κόντρα στην Κραϊόβα, ο Άγιαξ κέρδισε με το ίδιο σκορ τη Τουν, η Πάφος δεν τα κατάφερε στην έδρα της και ηττήθηκε με 2-0 από τη Μίντιλαντ, ενώ η Μονακό πήρε το τρίποντο στις καθυστερήσεις απέναντι στη Χαρτς, με 3-2 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.
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