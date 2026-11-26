Νίκη με μεγάλη ανατροπή πέτυχε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 3-2 σετ της πρωταθλήτριας Ολλανδίας Απόλλο 8 και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης για τη φάση των «16» του CEV Challenge Cup.

Ο Ολυμπιακός, που αγωνίστηκε χωρίς την Τραμπάλι, η οποία δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω τραυματισμού, βελτίωσε την εικόνα του μετά τα δύο πρώτα σετ, περιόρισε τα λάθη του και οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έβγαλαν μεγάλες άμυνες για να φτάσουν τελικά στη νίκη.

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