Το «διπλό» της Μπόρνμουθ στο Βίγκο (2-1) και η βαριά ήττα της Μπενφίκα του βασικού Βαγγέλη Παυλίδη από τη Βικτόρια Πλζεν (4-0) ξεχώρισαν στο πρώτο σκέλος της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Διακοπή σημειώθηκε και στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, έπειτα από επεισόδια στις εξέδρες.

Η Θέλτα προηγήθηκε νωρίς με τον Άσπας και στο 22ο λεπτό απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Ντιακιτέ. Η Μπόρνμουθ, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο γκολ και έφυγε με τη νίκη από το Βίγκο. Με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr