Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε περαστικός στην περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου, όταν αντίκρισε τη σορό ενός ατόμου στην ακτή.

Η σορός μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε ένα από τα θύματα του ναυαγίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής, χωρίς ωστόσο η εκτίμηση αυτή να έχει επιβεβαιωθεί.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή του Γούδουρα.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα της σορού παραμένει άγνωστη, ενώ απαντήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα των Λιμενικών Αρχών.

Πηγή: neakriti.gr