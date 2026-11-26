Ανανεωμένη φαίνεται πως είναι η προσωπική ζωή της Ariana Grande, μετά την επανασύνδεσή της με τον Ricky Alvarez.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, η 33χρονη τραγουδίστρια σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον πρώτο χωρισμό τους.

Πηγή από το περιβάλλον της αναφέρει ότι η Ariana διανύει μια πολύ όμορφη και ήρεμη περίοδο, έχοντας τον Ricky στο πλευρό της στην καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της Ariana έχουν υποδεχτεί με χαρά την επιστροφή του Ricky στη ζωή της.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αρραβώνα ή γάμο. Ούτε η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Από τη γνωριμία το 2015 στον χωρισμό έναν χρόνο αργότερα

Η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez γνωρίστηκαν το 2015, όταν εκείνος συμμετείχε ως χορευτής στην περιοδεία της «Honeymoon». Η σχέση τους έγινε γνωστή το ίδιο καλοκαίρι, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται σε ένα κατάστημα με ντόνατς στην Καλιφόρνια.

Τον Φεβρουάριο του 2016 έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, σε εκδήλωση του Spotify στο Los Angeles, λίγο πριν από την απονομή των βραβείων Grammy.

Η σχέση τους επηρέασε και τη μουσική της τραγουδίστριας, καθώς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «Moonlight», που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Dangerous Woman». Οι δρόμοι τους χώρισαν το καλοκαίρι του 2016, ωστόσο διατήρησαν επαφή. Μάλιστα, το 2019 ο Ricky ανέλαβε χρέη φωτογράφου στην περιοδεία της «Sweetener World Tour».

Οι σχέσεις της Ariana Grande μετά τον χωρισμό τους

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η τραγουδίστρια είχε αρκετές σημαντικές σχέσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η σχέση της με τον ράπερ Mac Miller, ο αρραβώνας της με τον Pete Davidson και ο γάμος της με τον Dalton Gomez. Στη συνέχεια συνδέθηκε με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Ethan Slater.

Η επανασύνδεση και οι κοινές εμφανίσεις

Οι πρώτες πληροφορίες για την επανασύνδεση της Ariana Grande με τον Ricky Alvarez κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν εκείνος εντοπίστηκε στο Τέξας, σε μία από τις στάσεις της περιοδείας «Eternal Sunshine».

Η σχέση τους έγινε πιο εμφανής στις αρχές Νοεμβρίου, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Focker-in-Law».

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν δώσει μια νέα ευκαιρία στη σχέση τους. Τα δημοσιεύματα για πιθανό γάμο παραμένουν προς το παρόν ανεπιβεβαίωτα, αλλά η κοινή τους πορεία έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον.

Πηγή: pagesix.com

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