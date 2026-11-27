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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και να έχουν κατακλυστεί από φερτά υλικά.

Οι κεντρικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, έχοντας καλυφθεί από μεγάλο όγκο νερού και φερτά υλικά (λάσπες, πέτρες και κλαδιά), γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις μετακινήσεις.

Πάρα ⚠️⛔️ πολύ δύσκολη κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους στα #Σύβοτα #Θεσπρωτίας. ⛔️ Καμία μετακίνηση κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων στην Ήπειρο και περιοχές Βίντεο : xristos kontis https://t.co/mf0e5AJEKJ — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 26, 2026

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η υπηρεσία έχει δεχθεί περίπου 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας και άντληση υδάτων μέχρι αυτή την ώρα.

Η συντριπτική πλειονότητα των κλήσεων αφορά πλημμυρισμένα υπόγεια, ισόγεια κατοικιών και καταστήματα.

Σοβαρά ⚠️πλημμυρικά φαινόμενα αυτή την ώρα στα #Σύβοτα. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Βίντεο : Xristos kontis https://t.co/hKvlkW2pIg — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 26, 2026

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιχειρούν 8 συνεργεία με 22 πυροσβέστες από τη ΔΙ.Π.Υ. Θεσπρωτίας, ενισχυμένα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε

Πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταφορές ηλικιωμένων από τις οικίες τους σε ασφαλή σημεία, καθώς και οι πρώτες αντλήσεις υδάτων στα Σύβοτα.

Στο πεδίο βρίσκονται περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας, της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ΕΜΥ έχει προειδοποιήσει για νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.