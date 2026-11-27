Ο απερχόμενος συντηρητικός Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον έκανε ένα βήμα προς την εξασφάλιση μιας νέας τετραετούς θητείας την Πέμπτη (26/11), λαμβάνοντας την υποστήριξη της ηγεσίας του Κόμματος του Κέντρου.

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά τις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου. Ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης απέσπασε 176 έδρες, έναντι 173 για τον δεξιό συνασπισμό του Κρίστερσον, που περιλάμβανε τους Σουηδούς Δημοκράτες, ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα.

Έπειτα από αρκετές προσπάθειες των τεσσάρων κομμάτων του κεντροαριστερού συνασπισμού να σχηματίσουν κυβέρνηση, οι οποίες απέτυχαν λόγω ιδεολογικών διαφορών, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι οι βουλευτές θα ψήφιζαν στις 30 Νοεμβρίου επί της υποψηφιότητας του Κρίστερσον για την πρωθυπουργία.

Ο Κρίστερον ηγείτο μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλάμβανε τους συντηρητικούς Μετριοπαθείς, το Κόμμα του Κέντρου, τους Φιλελεύθερους και τους Χριστιανοδημοκράτες. Η κυβέρνηση αυτή δεν περιλάμβανε το αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, το οποίο είχε υποστηρίξει την κυβέρνησή του από το 2022 έως το 2026.

Το Κόμμα του Κέντρου υποστήριζε εδώ και πολύ καιρό την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον ως υποψήφια για τη θέση του πρωθυπουργού.

Αρνήθηκε να συνεργαστεί με μια κυβέρνηση που θα ήταν υπό την επιρροή των Σουηδών Δημοκρατών και του Κόμματος σοσιαλιστικής Αριστεράς.

Την Πέμπτη, η επικεφαλής του Κόμματος του Κέντρου Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ παραδέχτηκε ότι το κόμμα της ήταν διχασμένο ως προς την αλλαγή κατεύθυνσης όσον αφορά την επιλογή του υποψηφίου της για τη θέση του πρωθυπουργού, κυρίως γιατί μια κεντροδεξιά κυβέρνηση θα χρειαζόταν την στήριξη των Σουηδών Δημοκρατών για να ψηφιστούν νόμοι στο κοινοβούλιο.

“Είναι σημαντικό να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση”, δήλωσε η Ταντ Ρίνγκβιστ στον Τύπο.

“Το γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να προχωρήσουμε με τον Κρίστερσον δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε την άποψή μας για τους Σουηδούς Δημοκράτες. Θα υποστηρίζουμε πάντα τις αξίες μας και την πολιτική μας γραμμή”, δήλωσε.

Η τετρακομματική κυβέρνηση θα μπορούσε να ευνοήσει πολιτικές κατευθύνσεις “για την ανάπτυξη, την οικολογική μετάβαση και ένα κοινωνικό σύστημα προστασίας που να λειτουργεί για όλη τη χώρα”, πρόσθεσε η Ταντ Ρίνγκβιστ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου έχει στη διάθεσή του τέσσερις προσπάθειες για να προτείνει έναν υποψήφιο πρωθυπουργό προς ψηφοφορία. Εάν η τέταρτη προσπάθεια αποτύχει, τότε θα πρέπει να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Οι προηγούμενες ψηφοφορίες απέτυχαν λόγω έλλειψης πλειοψηφίας: η μία στις 15 Οκτωβρίου για την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον, η άλλη στις 3 Νοεμβρίου για την Ταντ Ρίνγκβιστ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters