Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι αγνοεί αν ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πάει στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, για να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 που θα διεξαχθεί εκεί τον Δεκέμβριο.

«Δεν ξέρω», αλλά «αν θέλει να έρθει, φυσικά μπορεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, ερωτηθείς για την ενδεχόμενη παρουσία του Ρώσου προέδρου.