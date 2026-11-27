Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Δράμας, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 24χρονου εργάτη από τη Βουλγαρία. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο 23χρονος, ανιψιός του δράστη, ο οποίος διώκεται με το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία. Μετά το πέρας του αυτοφώρου δεν προέκυψε κακουργηματική εμπλοκή του στην υπόθεση και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την πλημμεληματική δίωξη.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία στο Περιθώρι της Δράμας παραμένει συγκλονισμένη από το φονικό. Οι κάτοικοι στο μικρό ορεινό χωριό δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη, αλλά ακόμη περισσότερο δεν μπορούν να φανταστούν τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του 50χρονου κτηνοτρόφου.

Οι περισσότεροι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο ήσυχο, που ασχολούνταν με τις δουλειές του στα χωράφια και την κτηνοτροφική μονάδα του, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές συναναστροφές, αλλά μακριά από εντάσεις και καυγάδες.

Κάτοικος του χωριού περιγράφει στο thestival.gr: «Οι δύο άνδρες, δράστης και θύμα, δεν είχαν μόνο εργασιακές σχέσεις. Ήταν και κουμπάροι. Ο 50χρονος βάφτισε το παιδί του 24χρονου και μάλιστα του έδωσε το όνομά του. Ξέραμε πως ο 24χρονος είχε οικογένεια στη Βουλγαρία αλλά συχνά έμενε με τον 50χρονο. Στις δουλειές ήταν σαν συνέταιροι. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ο δράστης ήταν ένας ήσυχος αλλά και ταυτόχρονα κλειστός άνθρωπος. Κανείς δεν κατάλαβε πως φτάσαμε στο φονικό».

«Την καραμπίνα την είχε νόμιμα από όσο ξέρω γιατί ήταν κυνηγός. Όταν τον σκότωσε τον φόρτωσε στο φορτηγάκι του θύματος και πήγε να τον θάψει σε χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε σωρούς με κοπριά» καταλήγει ο ίδιος.

«Όλο το χωριό είναι ανάστατο. Έξω από το σπίτι του δράστη υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις γιατί νωρίτερα ήρθαν φίλοι και συγγενείς του θύματος από τη Βουλγαρία. Χθες ήρθαν στο μαντρί και τον έψαχναν. Φοβόμαστε μην έχουμε κάποιο επεισόδιο. Ο δράστης έμενε μόνος με τη μητέρα του. Ευτυχώς ήρθε και την πήρε η αδερφή του» θα πει άλλος κάτοικος της περιοχής.