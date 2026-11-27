Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δεν θα προσκληθεί στην τελετή ορκωμοσίας του Λούλα στις 5 Ιανουαρίου στη Βραζιλία, ανέφερε την Πέμπτη πηγή της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, εν μέσω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξασφάλισε μια τέταρτη θητεία, κερδίζοντας στις εκλογές του Οκτωβρίου τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, σύμμαχο του ακραίου φιλελεύθερου ηγέτη της Αργεντινής.

Οι εντάσεις μεταξύ της Μπραζίλια και του Μπουένος Άιρες κλιμακώθηκαν αφότου ο Χαβιέρ Μιλέι παρευρέθη τον Ιούλιο σε εκδήλωση για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του γιου του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Μιλέι είχε προσβάλει τότε τον Λούλα, αποκαλώντας τον «κλέφτη».

Ακολούθως, η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Αργεντινή και υποβάθμισε τις διπλωματικές της σχέσεις με το Μπουένος Άιρες.

Βραζιλιάνος αξιωματούχος που μίλησε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι ο πρέσβης της Βραζιλίας στην Αργεντινή, Ζούλιο Μπιτέλι, δεν θα επιστρέψει στη θέση του.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής δεν έχει αναγνωρίσει τη νίκη του Λούλα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν συνεχάρη τον βραζιλιάνο ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας την εκλογική διαδικασία «πολύ παράξενη», χωρίς να τεκμηριώσει το σχόλιό του.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων κρατών της Λατινικής Αμερικής επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Φλάβιο Μπολσονάρου διέφυγε στις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής, λίγες μόλις ημέρες μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Βραζιλιάνικο δικαστήριο είχε διατάξει την κατάσχεση των διαβατηρίων του στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στη συνέχεια, η Βραζιλία κάλεσε την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Αργεντινής να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της χώρας στη διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου.