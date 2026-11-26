Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξουν να καταλήξουν, πριν από το τέλος του έτους, σε συμφωνία για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ωστόσο δεν πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου την Παρασκευή για περαιτέρω συνομιλίες, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο καγκελάριος της Γερμανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι οι σημερινές διαβουλεύσεις μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες έφεραν «νέα κινητικότητα» σε ό,τι αφορά τη μείωση του προτεινόμενου μεγέθους του επόμενου προϋπολογισμού — αίτημα που προέβαλαν η Γερμανία και άλλες χώρες που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα προσπαθήσουν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής που θα ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Μερτς.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας επανέλαβε ότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν να συνεισφέρουν στη βοήθεια προς την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών απόψε.