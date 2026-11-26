Χωρίς ουσιαστική σύγκλιση στο ζήτημα του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, καθώς οι πολυμερείς διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δεν κατέστησαν δυνατό να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Ενδεικτικές του χάσματος που εξακολουθεί να χωρίζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, σε χωριστές συνεντεύξεις Τύπου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η ΕΕ διαπράττει ένα «στρατηγικό λάθος» με τις προτεινόμενες περικοπές στον μελλοντικό προϋπολογισμό της, επισημαίνοντας τον κίνδυνο υποχώρησης των ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων έναντι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στον αντίποδα, ο Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «νέα κινητικότητα» στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την περαιτέρω μείωση του συνολικού ύψους του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού – ένα αίτημα που προβάλλουν η Γερμανία και άλλες χώρες που είναι καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει ήδη περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα, Παρασκευή, για περαιτέρω διαπραγματεύσεις επί του προϋπολογισμού και ότι θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία στη διήμερη σύνοδο κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου.

Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως το τέλος του έτους

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για την Ευρώπη», δήλωσε ο Εμ. Μακρόν, εξηγώντας ότι, λόγω της εγγύτητας των προεδρικών εκλογών, δεν θα είναι σε θέση, πολιτικά και δημοκρατικά, να επανεκκινήσει και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του έτους.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. «Δεν θα υπογράψω μια μη ισορροπημένη συμφωνία», τόνισε, προσθέτοντας ότι, προς το παρόν, οι αριθμοί δεν βγαίνουν.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξαπέλυσε, παράλληλα, επίθεση κατά της Μαρίν Λεπέν, κατηγορώντας την για «παράξενη αλαζονεία», μετά τις καταγγελίες της περί «ύποπτων πολιτικών ελιγμών» για την επίτευξη συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, δεν έχει εκλεγεί. Και ο ταπεινός σας υπηρέτης είναι εκλεγμένος μέχρι τις 13 Μαΐου 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τους υποψηφίους να επιδείξουν περισσότερη ταπεινότητα κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Διαφωνίες και για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε τη θέση του ότι και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της βοήθειας προς το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων κατά τον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων των Ευρωπαίων ηγετών απόψε το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες και σύγχυση σχετικά με τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, την οποία αμφισβητούν ορισμένοι υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι η ασφάλεια του γαλλικού λαού», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι «εάν εγκαταλείψουμε την Ουκρανία, θα θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα».