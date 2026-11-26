Σε πλήρη διπλωματική ένταση εξελίσσεται στις Βρυξέλλες η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον μελλοντικό πολυετή προϋπολογισμό προσκρούουν σε άκαμπτες θέσεις και αμοιβαίες κατηγορίες για το διαφαινόμενο αδιέξοδο.

Από τη μία πλευρά, το μπλοκ των λεγόμενων «φειδωλών», υπό τον Φρίντριχ Μερτς, πιέζει για συγκράτηση των δαπανών και ανακατεύθυνση κεφαλαίων, ενώ από την άλλη οι «Φίλοι της Συνοχής», με την Τζόρτζια Μελόνι να ηγείται της προσπάθειας, υπερασπίζονται σθεναρά τους αγροτικούς και περιφερειακούς πόρους. Την ίδια στιγμή, ο Εμανουέλ Μακρόν, αντιμετωπίζοντας έντονο εσωτερικό πολιτικό βάρος στη Γαλλία, προειδοποιεί ότι ο διαθέσιμος χρόνος για συνεννόηση στενεύει επικίνδυνα.

Στις ήδη φορτισμένες συζητήσεις προστίθεται και η κόντρα γύρω από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπου τέσσερις χώρες αρνούνται να συμμετάσχουν στην κάλυψη του νέου ευρωπαϊκού δανείου προς το Κίεβο.

Η Ελλάδα τάσσεται στο πλευρό των κρατών που εναντιώνονται στις περικοπές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι μια ενδεχόμενη συρρίκνωση του προϋπολογισμού θα ακύρωνε στην πράξη την έκθεση Ντράγκι και τον στόχο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, οδηγώντας τους «στα σκουπίδια της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Αμφίβολη η συνέχεια της Συνόδου

Το κλίμα στις Βρυξέλλες αποτυπώνεται σε ρεπορτάζ του Politico, σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι ηγέτες συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο να μη συνεχιστούν οι εργασίες τη δεύτερη προγραμματισμένη ημέρα, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική σύγκλιση. Μετά από κύκλους επαφών σε μικρότερα σχήματα, οι επικεφαλής των κρατών-μελών αναμένεται να ταχθούν εκ νέου σε κοινή συνεδρίαση αργά τη νύχτα για να εκτιμήσουν αν υπάρχει έστω και ελάχιστη πρόοδος.

Διπλωματική πηγή που μίλησε στο Politico περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα προβληματική, τονίζοντας ότι λείπει η ώθηση προς συμβιβασμό και πως οι πλευρές διστάζουν να κάνουν υποχωρήσεις.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε προς τους εκπροσώπους του Τύπου ότι δεν συντρέχει λόγος αναμονής για νεότερη ενημέρωση, εκτιμώντας πως δεν διαγράφεται συμφωνία στον ορίζοντα.

Αντίθετα, ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ κράτησε πιο ήπιους τόνους, υποστηρίζοντας ότι, παρότι τα χάσματα δεν έκλεισαν, οι συμμετέχοντες έχουν πλέον σαφέστερη εικόνα για το τι απαιτείται ώστε να βρεθεί λύση σε επόμενη φάση.

Το μοναδικό χειροπιαστό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής αφορά τη διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου ανοίγει ο δρόμος για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος μετά την αποχώρηση της υποψηφιότητας από την Ολλανδία. Στα υπόλοιπα κρίσιμα μέτωπα, όμως, οι αποστάσεις παραμένουν αγεφύρωτες.

Αντιμέτωπες ομάδες για το πλαίσιο 2028-2034

Η συζήτηση γύρω από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034 έχει αναδείξει δύο σαφώς διακριτές γραμμές εντός της Ένωσης, με διαφορετικές προτεραιότητες και οικονομικές επιδιώξεις.

Στην ομάδα των «φειδωλών» –που συχνά προτιμούν τον όρο «εκσυγχρονιστές»– συμμετέχουν επτά χώρες: η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Υπό τον Φρίντριχ Μερτς, επιδιώκουν συγκράτηση του συνολικού μεγέθους του προϋπολογισμού και μεταφορά πόρων προς τομείς όπως η άμυνα, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι «Φίλοι της Συνοχής», ένα σχήμα 17 κρατών-μελών που περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Οι χώρες αυτές ζητούν να διατηρηθεί υψηλή στήριξη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, απορρίπτοντας περικοπές σε βάρος των αγροτών και των ασθενέστερων περιφερειών.

Η Τζόρτζια Μελόνι, εκπροσωπώντας τη συγκεκριμένη ομάδα, έχει ξεκαθαρίσει τα όρια των υποχωρήσεων, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να δίνουμε περισσότερα και να λαμβάνουμε λιγότερα», με τη λογική ότι οι αγροτικές και περιφερειακές ενισχύσεις δεν μπορούν να τεθούν στο περιθώριο.

Ρήγματα στις συμμαχίες και ο ρόλος του Μακρόν

Η συνοχή των δύο στρατοπέδων δοκιμάζεται επίσης από εσωτερικές αντιφάσεις. Σύμφωνα με το Politico, ο Κρίστιαν Στόκερ ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες από άλλες πλευρές να δημιουργηθούν ρήγματα στο μπλοκ των επτά κρατών που ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό.

Όπως είπε ο ίδιος, τέτοιες κινήσεις δεν αποτελούν έκπληξη και ενδέχεται να συνεχιστούν, εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαιότητα ότι η ομάδα θα κρατήσει την ενότητά της.

Παράλληλα, η Αυστρία φαντάζει ευάλωτη σε πιέσεις, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει ισχυρές αγροτικές ενισχύσεις, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες έξι χώρες της ομάδας που προκρίνουν μειώσεις εκεί.

Ξεχωριστή στάση τηρεί η Γαλλία, η οποία δεν ανήκει επίσημα σε κανένα από τα δύο στρατόπεδα. Ο Εμανουέλ Μακρόν στηρίζει την προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων, φέρνοντας τη γαλλική θέση κοντά σε εκείνη των «Φίλων της Συνοχής». Επιπλέον, επειδή ο Πέδρο Σάντσεθ απουσιάζει λόγω των εκλογών στην Ισπανία, ο Γάλλος πρόεδρος ανέλαβε να εκπροσωπήσει τη Μαδρίτη στη συνάντηση της ομάδας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα – μια συγκυρία με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, δεδομένων των κατά καιρούς τριβών του Μακρόν με τη Μελόνι.

Αιχμηρή προειδοποίηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τους εταίρους για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η πίεση για περιορισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, υπογράμμισε ότι η εμμονή σε περαιτέρω μειώσεις στον προϋπολογισμό θα έστελνε την έκθεση Ντράγκι και τους φιλόδοξους στόχους της «στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη δύσκολη εξίσωση των «27» για το πώς θα καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε άμυνα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα χωρίς να ακρωτηριαστούν οι παραδοσιακές πολιτικές. Όπως τονίζεται από ελληνικής πλευράς, δεν μπορεί να αναγνωρίζεται η ανάγκη για εκτεταμένες επενδύσεις –όπως σκιαγραφεί ο Μάριο Ντράγκι– και ταυτόχρονα να επιδιώκεται ένας συρρικνωμένος προϋπολογισμός.

Προβληματισμός για την πρόταση των 1,582 τρισ. ευρώ

Στο τραπέζι βρίσκεται η επικαιροποιημένη πρόταση που κατέθεσε στις 21 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με συνολικό προϋπολογισμό 1,582 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, όπου περιλαμβάνονται περίπου 140 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση του πανδημικού δανεισμού.

Περίπου 740 δισ. ευρώ κατευθύνονται στη γεωργία και στην περιφερειακή σύγκλιση, με στόχο να ισορροπήσουν οι παραδοσιακές πολιτικές με τις νέες απαιτήσεις στην άμυνα, την ενεργειακή μετάβαση και τον ανταγωνισμό απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς άντλησης νέων ιδίων πόρων από πέντε κατευθύνσεις: τη φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών, τα μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα προϊόντα καπνού, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και το σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Παρ’ όλα αυτά, το κείμενο αφήνει ανικανοποίητες και τις δύο πλευρές: οι καθαροί συνεισφέροντες θεωρούν ότι οι δαπάνες παραμένουν ψηλά, ενώ οι χώρες που λαμβάνουν περισσότερους πόρους εκτιμούν ότι τα χρήματα δεν αρκούν για τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

Νέα ένταση γύρω από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Τη διαπραγμάτευση βαραίνει επιπλέον η σύνδεση της βοήθειας προς την Ουκρανία με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την οποία θέτει με σαφήνεια ο Φρίντριχ Μερτς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί επιπλέον δάνειο 45 δισ. ευρώ για το 2027 μέσω κοινού δανεισμού, ώστε να καλυφθεί μέρος των συνολικών αναγκών του Κιέβου, οι οποίες εκτιμώνται γύρω στα 70 δισ. ευρώ για την επόμενη χρονιά.

Ο Γερμανός καγκελάριος απαιτεί καθολική συμμετοχή των κρατών-μελών, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του στον νέο προϋπολογισμό. Ωστόσο, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία συνεχίζουν να αρνούνται την ανάληψη αυτού του οικονομικού βάρους.

Μια εναλλακτική ιδέα που συζητείται, αφορά τη συμμετοχή αυτών των χωρών μόνο στο μη στρατιωτικό σκέλος των 20 δισ. ευρώ και όχι στο στρατιωτικό σκέλος των 25 δισ. ευρώ. Κατά το Politico, η Βουλγαρία δείχνει θετική στάση, ενώ ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε την πρόταση ενδιαφέρουσα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος με πνεύμα αλληλεγγύης.

Ο Δεκέμβριος ως κρίσιμη καμπή πριν το 2027

Η πίεση για κατάληξη έως το τέλος του 2026 συνδέεται άμεσα με την ανησυχία για πιθανές πολιτικές ανατροπές στην Ευρώπη. Όπως σημειώνει το Politico, η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου λειτουργεί πρακτικά ως καταληκτική προθεσμία τόσο για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό όσο και για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία ενδέχεται να δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο τη συνεννόηση, την ώρα που τα οικονομικά περιθώρια του Κιέβου περιορίζονται.

Επειδή η έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου προϋποθέτει ομοφωνία των 27 κρατών-μελών, ακόμη και μία μεμονωμένη κυβέρνηση μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Με την επόμενη τακτική Σύνοδο να έχει οριστεί για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου, μένει να φανεί αν οι παρούσες επαφές θα φέρουν τις πλευρές πιο κοντά ή αν θα βαθύνουν το χάσμα.