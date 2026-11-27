Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, χωρίς να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει τις θέσεις των κρατών μελών στο ζήτημα του νέου πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ως αποτίμηση της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυβερνητικές πηγές από τις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι «οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών». Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία Σύνοδο» και πως «είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν ραντεβού στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία.

Αγεφύρωτες οι διαφορές μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η ΕΕ διαπράττει ένα «στρατηγικό λάθος» με τις προτεινόμενες περικοπές στον μελλοντικό προϋπολογισμό της, επισημαίνοντας τον κίνδυνο υποχώρησης των ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων έναντι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στον αντίποδα, ο Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «νέα κινητικότητα» στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την περαιτέρω μείωση του συνολικού ύψους του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού – ένα αίτημα που προβάλλουν η Γερμανία και άλλες χώρες που είναι καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει ήδη περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα, Παρασκευή, για περαιτέρω διαπραγματεύσεις επί του προϋπολογισμού και ότι θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία στη διήμερη σύνοδο κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου.

Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως το τέλος του έτους

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για την Ευρώπη», δήλωσε ο Εμ. Μακρόν, εξηγώντας ότι, λόγω της εγγύτητας των προεδρικών εκλογών, δεν θα είναι σε θέση, πολιτικά και δημοκρατικά, να επανεκκινήσει και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του έτους.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. «Δεν θα υπογράψω μια μη ισορροπημένη συμφωνία», τόνισε, προσθέτοντας ότι, προς το παρόν, οι αριθμοί δεν βγαίνουν.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξαπέλυσε, παράλληλα, επίθεση κατά της Μαρίν Λεπέν, κατηγορώντας την για «παράξενη αλαζονεία», μετά τις καταγγελίες της περί «ύποπτων πολιτικών ελιγμών» για την επίτευξη συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, δεν έχει εκλεγεί. Και ο ταπεινός σας υπηρέτης είναι εκλεγμένος μέχρι τις 13 Μαΐου 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τους υποψηφίους να επιδείξουν περισσότερη ταπεινότητα κατά την προεκλογική εκστρατεία.