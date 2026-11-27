Ο Γιώργος Κανελλόπουλος υπογράμμισε πως ο ΟΦΗ πάλεψε για την ισοφάριση μετά το γκολ του Φούντα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της League Phase του Europa League για να τερματίσουν στην πρώτη 24άδα.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας υποτάχθηκε στην Αντέρλεχτ στο Ηράκλειο, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 για την 5η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και έμεινε στους έξι βαθμούς.

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