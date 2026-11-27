Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη αποτελούσαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έκρινε χθες Πέμπτη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι παροτρύνει τις αντιμαχόμενες πλευρές να απέχουν από το να στοχοποιούν την εμπορική ναυτιλία και να σέβονται τη διεθνή νομιμότητα.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι παράνομο να διεξάγονται εχθρικές ενέργειες στα χωρικά ύδατα ουδέτερου κράτους. Η λιβυκή πλευρά θα θέσει το ζήτημα των επιθέσεων μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης και στα ανοιχτά της πόλης στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε η Άγκυρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα χαρακτήρισε την Τρίτη νόμιμη άμυνα τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικού πολεμικού και φορτηγού πλοίου το οποίο κατ’ αυτόν ανήκε στη Ρωσία στα ύδατα της Λιβύης.